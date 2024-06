Depois de se reafirmar como um dos favoritos ao título da Copa América na estreia contra o Panamá (3 a 1), o Uruguai vai tentar garantir sua classificação para as quartas de final diante da Bolívia nesta quinta-feira (27), em jogo pela segunda rodada do Grupo C.

O duelo no MetLife Stadium, em East Rutherford (Nova Jersey), será de duas realidades distintas, embora a necessidade de vencer seja a mesma para ambas as seleções.

A 'Celeste', dirigida pelo argentino Marcelo Bielsa, lidera a chave com três pontos ao lado dos Estados Unidos, enquanto a Bolívia, do brasileiro Antônio Carlos Zago, é a lanterna depois da derrota por 2 a 0 para a seleção americana.

Embora o Uruguai tenha chegado ao torneio como candidato ao título, dada a campanha quase perfeita nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 (vice-líder a dois pontos da Argentina), a vitória sobre o Panamá reforçou as credenciais da equipe para o torneio continental.

"O Uruguai tem grandes jogadores, mas é preciso ir construindo jogo a jogo um time que almeje vencer a competição", disse Bielsa.

E foi o que a 'Celeste' mostrou contra os panamenhos em Miami: alta intensidade, pressão constante e velocidade no ataque.

Esse nível de exigência, somado à temperatura e umidade de Miami, gerou um importante desgaste físico nos jogadores, e por isso Bielsa pode poupar algumas das referências do elenco, levando em conta a fragilidade boliviana.

- Bolívia em apuros -

O clima na seleção Bolívia não é dos melhores depois da derrota por 2 a 0 para os Estados Unidos, e o futuro da equipe parece desanimador, dada a necessidade de vencer o Uruguai, o adversário mais forte do Grupo C.

Sem tempo para lamentar o revés na estreia, Antônio Carlos Zago quer que sua equipe pelo menos mostre um desempenho melhor: "Podemos dar mais".

"Ficamos defensivamente expostos, mas competimos até onde conseguimos competir. Temos que melhorar algumas coisas porque, na minha opinião, o Uruguai é a melhor equipe da América do Sul", disse o treinador.

"Eles têm um ataque, um meio-campo e uma defesa impressionantes, com jogadores que atuam no futebol europeu (...) Não podemos cometer erros como os que cometemos" contra os americanos, ressaltou o brasileiro.

O último confronto entre Bolívia e Uruguai aconteceu em novembro do ano passado, pela sexta rodada das Eliminatórias, com vitória da 'Celeste' por 3 a 0 em Montevidéu.

Prováveis escalações:

Uruguai: Sergio Rochet - Nahitan Nández, José María Giménez, Sebastián Cáceres, Matías Viña - Manuel Ugarte, Federico Valverde ou Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta ou Nicolás de la Cruz - Facundo Pellistri, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo. Técnico: Marcelo Bielsa.

Bolívia: Guillermo Viscarra - Luis Haquín, José Sagredo, Jesús Sagredo - Héctor Cuellar, Leonel Justiniano, Fernando Saucedo, Gabriel Villamil, Roberto Fernández - Bruno Miranda e César Menacho. Técnico: Antonio Carlos Zago.

Árbitro: Juan Benítez (Paraguai).

