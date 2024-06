Um auxiliar da partida entre Peru e Canadá pela Copa América desmaiou em campo, minutos antes do final do primeiro tempo, em meio a um forte calor que atingiu nesta terça-feira (25) o estádio Children's Mercy Park, em Kansas City, no Kansas.

O segundo assistente, Humberto Panjoj, da Guatemala, teve que ser atendido dentro de campo, enquanto o árbitro, seu compatriota Mario Escobar, interrompeu a partida.

Nesse momento os termômetros de Kansas City marcavam 33ºC, com sensação térmica que ultrapassava os 38ºC e umidade de 57%. As autoridades ambientais alertaram sobre uma onda de calor extrema na região.

Quando Panjoj caiu de bruços na grama, perdendo a consciência, o goleiro canadense Maxime Crepeau correu até ele e o colocou de costas no campo. O goleiro começou a fazer gestos desesperados em direção à lateral do campo para pedir que as equipes de emergência entrassem para lhe dar atendimento médico.

Panjoj foi rapidamente atendido e conseguiu se levantar, ajudado pelos colegas, enquanto colocavam uma toalha fria em sua cabeça, embora ele apresentasse sinais de atordoamento.

O equatoriano Ricardo Baren, quinto árbitro, ocupou o lugar de Panjoj na linha junto Luis Ventura.

mav/ol/aam