A Volkswagen investirá US$ 5 bilhões (R$ 27 bilhões) para criar uma joint venture com a fabricante americana de carros elétricos Rivian, destinada a produzir programas de software para veículos, anunciaram as duas empresas nesta terça-feira (25).

A empresa será controlada em partes iguais pelos dois fabricantes e terá como objetivo criar "o melhor software" para carros, conforme destacaram em um comunicado de imprensa.

As ações da Rivian dispararam mais de 40% nas transações eletrônicas fora do horário de negociação em Wall Street após o anúncio.

Apesar de ser muito valorizada por sua tecnologia, a Rivian tem apresentado prejuízos.

Segundo o acordo anunciado nesta terça-feira, a fabricante alemã fará um investimento inicial de US$ 1 bilhão (R$ 5,42 bilhões) em 2024. Outras duas rodadas de aporte de capital ocorrerão em 2024 e 2025.

"O anúncio de hoje permitirá criar um robusto roteiro [...] para sustentar nosso crescimento futuro", indicou a Rivian em uma apresentação.

"Através de nossa cooperação, vamos conceber as melhores soluções para nossos veículos, mais rapidamente e a um custo menor", disse o presidente da empresa alemã, Oliver Blume. "Estamos fortalecendo nosso perfil tecnológico e nossa competitividade", acrescentou.

