O Real Madrid anunciou nesta terça-feira (25) a saída de seu capitão, o zagueiro Nacho Fernández, que deve continuar a carreira na Arábia Saudita depois de 23 anos no clube merengue e 12 temporadas no time principal.

"O Real Madrid quer expressar seu agradecimento e seu carinho a Nacho, uma das grandes lendas do nosso clube", escreveu em comunicado o gigante do futebol espanhol.

O jogador de 34 anos disputou 364 jogos conquistou 26 títulos pelo Real Madrid.

Segundo a imprensa espanhola, ele chegou a um acordo para defender por duas temporadas o Al-Qadsiah, que acabou de subir para a primeira divisão do Campeonato Saudita.

"Nacho chegou ao Real Madrid em 2001, com apenas 10 anos, e jogou em todas as nossas categorias de base até se tornar jogador do time principal em 2012", lembra o comunicado merengue.

O zagueiro ganhou espaço no elenco do Real Madrid durante uma das épocas douradas do clube e, ao lado de Dani Carvajal e Luka Modric, levantou seis vezes a Liga dos Campeões.

"Desde que chegou à nossa base, ainda menino, Nacho sempre foi um exemplo de superação para todos e conquistou o carinho, reconhecimento e admiração de todos os madridistas. O Real Madri é e sempre será a sua casa", declarou o presidente do clube, Florentino Pérez, na mesma nota.

Pelas redes sociais, o jogador pediu aos torcedores do time espanhol para "ser lembrado como prata da casa que deu tudo pelo seu clube".

ati/dam/mcd/cb/aa