Uma erupção vulcânica na península de Reykjanes, no sudoeste da Islândia, terminou após 24 dias de atividade, declararam as autoridades locais nesta segunda-feira (24).

O Gabinete Meteorológico da Islândia (OMI) indicou em um comunicado que desde o dia 22 de junho "não foi observada atividade na cratera", de onde no final de maio jorraram fontes de lava laranja ao norte da cidade pesqueira de Grindavik.

A erupção, a quinta na península desde dezembro, ocorreu quase três semanas após o fim de uma outra anterior que havia começado em 16 de março.

A maioria dos 4.000 moradores de Grindavik foi evacuada em novembro, antes de uma erupção em dezembro.

Durante outra erupção em janeiro, a lava fluiu pelas ruas da cidade e engoliu três casas.

A península de Reykjanes não havia experimentado, até março de 2021, uma única erupção em oito séculos.

Em agosto de 2022 e em julho e dezembro de 2023 ocorreram novas erupções, o que levou os vulcanólogos a acreditar que uma nova era de atividade sísmica havia começado na região.

A Islândia tem 33 sistemas vulcânicos, o maior número da Europa.

Esta ilha do Atlântico Norte está localizada na dorsal mesoatlântica, uma fenda no fundo do oceano que separa as placas tectônicas euroasiática e americana.

