Com gol nos acréscimos, a Hungria venceu a Escócia por 1 a 0 neste domingo (23), em Stuttgart, e manteve vivas suas chances de chegar às oitavas de final da Eurocopa, enquanto os britânicos foram eliminados.

O gol de Kevin Csoboth (90’+10) deixa os húngaros atrás das já classificadas Alemanha e Suíça, com a Escócia na lanterna da chave.

A Hungria terá que esperar para saber se vai às oitavas como uma das quatro melhores terceiras colocadas após o término da fase de grupos.

Apesar da alegria após a vitória, comemorada com os torcedores por vários minutos depois do apito final, os jogadores húngaros viveram momentos de muita tensão, quando o atacante Barnabás Varga sofreu uma grave queda com a cabeça no chão.

Em uma bola levantada na área escocesa (68'), o jogador de 29 anos caiu e foi colocado imediatamente em posição lateral de segurança por seus companheiros, sem conseguir se mexer.

Depois de vários segundos tensos, os serviços de emergência entraram em campo e Varga foi ovacionado pelos torcedores húngaros enquanto deixava o gramado de maca.

Durante o tempo em que permaneceu no chão, o jogador foi protegido com mantas ao seu redor, para evitar a captura de imagens da situação.

Segundo o canal de televisão alemão Magenta, Varga estava consciente e conversando enquanto era levado ao hospital de Stuttgart.

No aspecto esportivo, o gol premiou a maior dedicação da Hungria em busca da vitória. Apesar de contar com mais posse de bola (60%), a Escócia só teve quatro finalizações na partida, nenhuma delas no primeiro tempo.

Eliminados, os escoceses terão que continuar esperando para passar pela primeira vez na história da fase de grupos da Eurocopa ou de uma Copa do Mundo.

