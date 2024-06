Uma mulher de 37 anos ficou gravemente ferida neste domingo (23) após ser mordida por vários lobos em um parque zoológico nos arredores de Paris, em uma área proibida para os visitantes, segundo fontes próximas ao caso.

O incidente ocorreu por volta das 9h da manhã (4h em Brasília) no zoológico de Thoiry, cerca de 40 km a leste da capital francesa, detalhou uma fonte com conhecimento do caso, confirmando uma informação do jornal Le Parisien.

A vítima foi ferida "no pescoço, na panturrilha e nas costas", acrescentou a fonte.

A mulher foi transferida ao hospital em situação de urgência absoluta, segundo a promotora da República de Versalhes, Maryvonne Caillibotte.

Segundo os primeiros elementos que transcendem do caso, a vítima passou a noite com a família em um dos alojamentos hoteleiros do parque e saiu para correr.

A vítima "foi encontrada no espaço safári, que inicialmente está reservado para automóveis. Foi nesse local que ela foi atacada por três lobos", explicou a promotora.

Por ora não está claro, segundo Caillibotte, "se ela se equivocou ou se a sinalização não era correta".

A equipe médica interveio "muito rapidamente", indicou. "Os animais foram afastados e, em seguida, reintegrados" em sua área.

Em um primeiro momento, a fonte próxima do caso havia assinalado que a vítima havia "entrado em um cercado", "cruzando dois sistemas de segurança, uma vala e um dispositivo elétrico, destinados a impedir que os animais saiam". A polícia abriu uma investigação.

O parque zoológico de Thoiry foi criado em 1968 por Paul de la Panouse, dono de um castelo que estava nas mãos de sua família desde o século XVI. Em 2018, vendeu o parque para um grupo de investidores.

