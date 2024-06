O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, conquistou seu primeiro título na grama ao derrotar o polonês Hubert Hurkacz na final do ATP 500 de Halle neste domingo (23), a uma semana do início do torneio de Wimbledon.

Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (10/8), 7-6 (7/2), em uma hora e 49 minutos.

Este é o quarto troféu que o italiano de 22 anos levanta na temporada, depois do Aberto da Austrália, do ATP 500 de Roterdã e do Masters 1000 de Miami.

Até agora mais confortável em quadra dura (12 dos seus 14 títulos), Sinner, que chegou à semifinal no saibro de Roland Garros no início de junho, se mostrou mais versátil na grama alemã, onde disputou seu primeiro torneio como número 1 do mundo.

Nesta final em Halle entre dois grandes sacadores, tudo foi decidido nos dois games finais, com o jovem italiano conseguindo as bolas vencedoras nos momentos chave. Hurkacz, campeão do torneio em 2022, teve um set point no tie-break do primeiro set, mas Sinner se salvou com um ace.

Seu nível de jogo contra Hurkacz, um dos melhores sacadores do circuito, é um presságio de que poderá conquistar seu primeiro título em Wimbledon, onde foi eliminado pelo sérvio Novak Djokovic na semifinal do ano passado.

Sinner foi particularmente impressionante no saque (10 aces, 44 pontos conquistados em 47 com o primeiro serviço, e apenas um break point para defender).

Hurkacz passará da nona para a sétima posição no ranking da ATP, a melhor de sua carreira, e também chegará a Wimbledon como candidato ao título.

