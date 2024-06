PRINCIPAL NOTÍCIA

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Profissionais de saúde palestinos relatam 24 mortes em bombardeios israelenses

FAIXA DE GAZA:

Profissionais de saúde palestinos relatam 24 mortes em bombardeios israelenses

Ao menos 24 pessoas morreram neste sábado (22) em bombardeios israelenses no norte da Faixa de Gaza, afirmaram fontes dos serviços de saúde palestinos, um dia após o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) denunciar 22 mortes em um ataque que atingiu seu escritório no sul do território.

ARIEL:

Mulheres israelenses correm para comprar armas depois de 7 de outubro

Um sentimento de insegurança, o marido no front ou a vontade de se defender em caso de ataque tem levado muitas mulheres israelenses a se armar desde 7 de outubro de 2023, uma iniciativa favorecida pelo governo e criticada por grupos feministas.

CARACAS:

Governo colombiano inicia diálogo com dissidência das Farc

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, dará um novo passo para tentar cumprir sua promessa de paz total: delegados do governo começarão a negociar na segunda-feira (24) em Caracas com representantes da dissidência das Farc conhecida como 'Segunda Marquetalia'.

KIEV:

Rússia volta a bombardear instalações de energia da Ucrânia

A Rússia executou um novo ataque em "larga escala" contra instalações de energia na Ucrânia e bombardeou o sul e leste do país, ataques que deixaram pelo menos sete mortos, informaram as autoridades ucranianas neste sábado (22).

MOSCOU:

Prigozhin lembrado com elogios na Rússia um ano após motim

O falecido fundador do grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, é recordado com respeito por muitos russos um ano após enviar seus mercenários na direção de Moscou para desafiar a cúpula militar.

MADRI:

Freiras espanholas em conflito com o Vaticano são excomungadas

As dez irmãs Clarissas no norte da Espanha que mantêm um conflito aberto há um mês com o Vaticano foram oficialmente excomungadas, anunciou neste sábado (22) a arquidiocese de Burgos.

PEQUIM:

Ministro alemão diz que tarifas da UE a carros elétricos chineses não são punitivas

As tarifas reforçadas que a União Europeia (UE) vai impor aos veículos elétricos chineses a partir de julho "não são punitivas", declarou neste sábado (22) em Pequim o ministro alemão da Economia e do Clima, Robert Habeck.

XICHANG:

China e França lançam satélite para entender melhor o universo

Um satélite, construído pela França e pela China, foi lançado neste sábado (21) com o objetivo de detectar explosões colossais no universo, um exemplo de cooperação entre o país asiático e uma potência ocidental.

MONTMELO:

Lando Norris faz a pole position do GP da Espanha de F1

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) vai largar na pole position do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. Norris ficou à frente do atual líder do Mundial, o holandês Max Verstappen (Red Bull), em segundo, e dos pilotos da Mercedes Lewis Hamilton e George Russel, terceiro e quarto.

