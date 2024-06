Vinte anos separam a nova promessa do Real Madrid Arda Güler (de 19 anos) de Cristiano Ronaldo (de 39), ex-astro do time merengue, os jogadores de maior destaque das suas seleções antes do duelo deste sábado (22) às 13h00 (horário de Brasília) entre Turquia e Portugal, um grande duelo do Grupo F com a vaga nas oitavas de final em jogo.

O embate acontecerá no estádio do Borussia Dortmund, conhecido em toda a Europa pela impressionante 'Muralha Amarela' que será tingida de vermelho com o fervor da torcida turca, uma das mais apaixonadas do torneio.

Com seus cantos e assobios, os torcedores turcos tentarão desestabilizar a seleção portuguesa, que já passou por momentos difíceis na vitória sobre a República Tcheca (2-1).

Um gol no fim de Francisco Conceição, já nos acréscimos, impediu que a estreia na Eurocopa terminasse empatada, num jogo frustrante para Cristiano Ronaldo, que não conseguiu balançar as redes.

O atacante do Al-Nassr vem de uma temporada em que marcou 44 gols em 45 jogos pelo seu clube, mas fora do futebol europeu seu nível de excelência está longe daquele da época de ouro no Real Madrid (2009-2018).

Arda Güler, por sua vez, é apenas um jovem promissor do gigante espanhol, para o qual se transferiu em 2023 vindo do Fenerbahçe, mas seu grande jogo contra a Geórgia (3-1), na terça-feira, surpreendeu o mundo do futebol.

O ponta-direita marcou um dos gols mais bonitos do torneio até o momento, ao colocar seu time na frente (2-1) com um chute de longa distância da esquerda, comemorado em todo o país pela grande comunidade turca.

- Mais precoce que Ronaldo

Aos 19 anos e 114 dias, se tornou o jogador mais jovem a marcar na estreia numa Eurocopa, roubando o recorde de Cristiano Ronaldo, que marcou aos 19 anos e 128 dias na Euro-2004.

"Aqueles que gostam de futebol celebram o futebol e ele foi um deles", disse Roberto Martínez, técnico de Portugal, após ser perguntado sobre o gol de Güler.

"Sabemos que Arda Güler tem um talento excepcional. Uma excelente perna esquerda e se encaixa perfeitamente nesta equipe construída por [Vincenzo] Montella", acrescentou.

O treinador da Turquia indicou que sua promessa "não está 100%" e é dúvida para o jogo contra Portugal.

A Turquia sonha em desferir um golpe duplo no sábado: derrotar os portugueses pela primeira vez numa Euro (foram 3 derrotas até agora) e avançar para as oitavas de final pela primeira vez desde 2008.

Do lado luso, Ronaldo tentará melhorar o seu desempenho para levar sua seleção à fase final do torneio. O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro quer prolongar ao máximo a sua história na Eurocopa, que conquistou em 2016 e que disputou seis vezes, um recorde.

Se marcar, 'CR7' vai superar outro recorde: o de jogador mais velho a balançar as redes neste torneio, que até agora pertence ao austríaco Ivica Vastic, que fez um gol em 2008 quando tinha 38 anos e 257 dias.

A próxima etapa de Güler é saber administrar as expectativas que surgem à sua volta, tanto no nível de clubes como de seleção nacional.

Sua primeira temporada no Real Madrid foi interrompida por lesões e contratempos, mas ele a concluiu em alta, com cinco gols nos últimos cinco jogos de La Liga.

"O técnico Carlo Ancelotti me motiva muito e os meus companheiros também. Quero agradecer a eles pelo apoio constante", declarou o jovem após a vitória sobre a Geórgia.

jta/dam/mcd/aam/rpr