ISRAEL PALESTINOS LÍBANO: Bombardeios israelenses em Gaza e disparos na fronteira com o Líbano

=== ISRAEL PALESTINOS LÍBANO ===

FAIXA DE GAZA:

Bombardeios israelenses em Gaza e disparos na fronteira com o Líbano aumentam receios de escalada regional

O Exército israelense bombardeou, nesta sexta-feira (21), a Faixa de Gaza e manteve a troca de disparos com o movimento pró-Irã Hezbollah na fronteira com o Líbano, em meio a temores de propagação em larga escala do conflito na região.

BEIRUTE:

Foguetes, drones e defesa antiaérea: o arsenal do Hezbollah no Líbano

O movimento libanês Hezbollah, contra quem Israel quer lançar uma ofensiva em grande escala, revela parte de seu arsenal à medida que as trocas de disparos com o Exército israelense se intensificam.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

MEDELLIN:

Pedofilia e prostituição: o lado obscuro do turismo em Medellín

Toda noite uma centena de mulheres faz ponto em uma das principais avenidas de Medellín para oferecer sexo. Outrora um dos lugares mais violentos do mundo, a cidade colombiana vive um boom turístico que faz a prostituição e a pedofilia dispararem.

CARACAS:

Identificar crianças superdotados na Venezuela, desafio ante uma educação colapsada

Valerith Ortega, de 10 anos, lê atentamente cada pergunta enquanto se acomoda na cadeira. Esta ansiosa: é finalista em uma prova para identificar crianças com altas capacidades na Venezuela, um desafio para um sistema educacional colapsado.

-- EUROPA

LUXEMBURGO:

UE iniciará negociações de adesão com Ucrânia e Moldávia na terça-feira

Os países da União Europeia (UE) confirmaram nesta sexta-feira a nível ministerial que as negociações de adesão com Ucrânia e Moldávia começarão na terça-feira (25), anunciou a delegação da Bélgica, que exerce a presidência rotativa semestral da UE.

PARIS:

Selfies e músicas cativantes no TikTok, a estratégia da extrema direita francesa para os jovens

Com selfies e músicas cativantes no TikTok, o partido francês de extrema direita Reunião Nacional (RN) quer atrair jovens antes das eleições legislativas que podem levá-lo ao poder.

VARSÓVIA:

Putin, mais poderoso do que nunca um ano após a rebelião do Wagner

Quando o chefe da milícia mercenária russa Wagner, Yevgueni Prigozhin, se rebelou contra o Kremlim há um ano, o presidente Vladimir Putin parecia enfraquecido e vulnerável como nunca havia estado em um quarto de século à frente da Rússia. Um ano depois, parece mais forte do que nunca.

-- ORIENTE MÉDIO

TEERÃ:

Votar ou optar pela abstenção, o dilema dos iranianos nas eleições presidenciais

"Vai mudar alguma coisa?" No Grande Bazar de Teerã, os iranianos estão divididos sobre votar ou não no dia 28 de junho nas eleições presidenciais, que acontecem em um momento de grandes problemas econômicos.

-- ÁSIA

SEUL:

Coreia do Sul dispara tiros de advertência após nova incursão de soldados do Norte

O Exército da Coreia do Sul informou nesta sexta-feira (21) que disparou tiros de advertência depois que soldados norte-coreanos atravessaram brevemente a fronteira fortificada, a terceira incursão do tipo desde o início de junho.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

astrônomos espanhóis descobre estrelas de nêutrons atipicamente frias

Um grupo de astrônomos espanhóis descobriu várias estrelas de nêutrons atipicamente frias para sua idade, o que questiona grande parte dos modelos científicos para estes tipos de objetos cósmicos, essenciais para a investigação das leis do universo.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

== COPA AMÉRICA ===

SANTA CLARA:

Brasil apresenta sua nova cara no Grupo D da Copa América

Com a Colômbia à espreita, a Seleção Brasileira apresentará sua nova cara no Grupo D da Copa América nos Estados Unidos, chave que ainda conta com o Paraguai em má fase e a Costa Rica em formação.

SANTA CLARA:

Chegou a hora de Vinícius Jr na seleção brasileira?

Tudo parece preparado para que Vinícius Jr comece a escrever sua história de herói com a 'amarelinha': sem Neymar e com o Brasil precisando urgentemente recuperar o prestígio, o atacante chega à Copa América dos Estados Unidos como o farol para iluminar a Seleção.

EUROCOPA:

=== JOGOS OLÍMPICOS ===

PARIS:

Rio Sena supera os limites de poluição a 35 dias de Paris-2024

O nível de poluição no rio Sena ultrapassa os limites previstos para a realização de competições de triatlo e maratona aquática, segundo análises publicadas nesta sexta-feira (21), 35 dias antes do início dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

