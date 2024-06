O Kremlin criticou, nesta sexta-feira (21), a decisão dos Estados Unidos de proibir o uso no seu território do software antivírus da empresa russa de cibersegurança Kaspersky, o que provoca uma "concorrência desleal" com as empresas americanas.

Os comentários foram feitos um dia depois de Washington dizer que representava um "risco para a segurança nacional".

"A Kaspersky Lab é uma empresa muito competitiva internacionalmente", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. Ainda acrescentou que esse "é um método favorito de concorrência desleal por parte dos Estados Unidos".

O Departamento de Comércio dos EUA afirmou que a Rússia usou a empresa para "coletar e militarizar informações confidenciais dos EUA".

A Kaspersky está sediada em Moscou e possui escritórios em 31 países, atendendo milhões de usuários.

Além de proibir a venda do programa antivírus da Kaspersky, os Estados Unidos também adicionaram três entidades ligadas à companhia a uma lista de empresas consideradas de preocupação para a segurança nacional.

