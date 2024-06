A revista Vogue convidou cerca de 500 celebridades da moda e do esporte para uma festa de luxo neste domingo na Praça Vendôme, em Paris, onde os estilistas franceses mais conhecidos apresentarão suas coleções.

O Vogue World é um dos grandes eventos do ano do mundo da moda, e nesta ocasião coincide com a Semana da Alta Costura, que começa na segunda-feira, e com os preparativos para os Jogos Olímpicos, com abertura em 26 de julho.

- O conceito -

"Será ao ar livre e uma mistura de desfiles de moda, espetáculos, performances e algumas surpresas", antecipou à AFP a editora-chefe da Vogue, Anna Wintour, em fevereiro, durante uma conferência de imprensa em Paris. A data não foi escolhida ao acaso, já que 23 de junho é o Dia Mundial do Desporto e do Atleta Olímpico.

O plano é associar um esporte (ciclismo, ginástica, tênis, taekwondo, esgrima, breakdance...) a um tema relacionado aos cem anos da moda francesa, desde 1924, data dos últimos jogos organizados na Cidade Luz.

A ideia do Vogue World nasceu logo após a pandemia na cidade de Nova York. Foi realizado em 2022 no coração de Manhattan com público sentado e desfile de estrelas. No ano seguinte mudou-se para Londres, em uma noite de desfiles e artes cênicas.

O principal objetivo é manter a alma da revista Vogue em um contexto difícil para a imprensa escrita. Assim como na gala do Metropolitan Museum, em NY, o espetáculo acontecerá principalmente no tapete vermelho. Parte dos lucros será revertida para instituições de caridade.

- Os convidados -

A lista não foi divulgada, mas o vídeo promocional mostra as modelos Gigi Hadid, Kendall Jenner e a atriz Isabelle Huppert se preparando para competir em algum esporte ou bairros parisienses.

A maior parte dos 500 lugares é reservada para celebridades. O público em geral poderá acompanhar ao vivo pela internet a partir das 21h locais(16h horário de Brasília).

A noite será apresentada pela modelo e atriz britânica Cara Delevingne e dirigida por Sam Wrench, diretor do filme "Eras Tour", de Taylor Swift.

Uma raridade no mundo da moda, o Vogue World em Paris colocará as maiores casas francesas para desfilar juntas.

Participarão as casas Balenciaga, Balmain, Chanel, Courrèges, Dior, Fursac, Givenchy, Hermès, Jacquemus, Jean Paul Gaultier, Lacoste, Lanvin, Louis Vuitton, Marine Serre, Rabanne e Saint Laurent.

- A polêmica -

A Praça Vendôme é símbolo e destino do luxo parisiense, sede do hotel Ritz e das grandes marcas de moda e joalherias.

As negociações entre o grupo editorial Condé Nast (que edita Vogue, GQ, Vanity Fair e AD) e as autoridades foram complexas.

A Prefeitura de Paris apoiou o evento de imediato, mas autoridades policiais demonstraram reticência, já que a praça também abriga a sede do Ministério da Justiça.

A praça, que conta com uma famosa coluna de bronze, construída por ordem do imperador Napoleão, ficará completamente fechada ao tráfego desde sábado.

"Ocupar a Praça Vendôme é bem audacioso", considera o estilista Pharrell Williams, da Louis Vuitton, pra que o espetáculo será realizado com um "espírito de inclusão".

dar/may/jz/mb/jc/aa