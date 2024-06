O goleiro da seleção peruana Pedro Gallese minimizou nesta quarta-feira (19) que o Chile seja o favorito para o jogo contra o Peru e afirmou que conhece o sistema tático que o técnico da seleção chilena, Ricardo Gareca, utilizará em sua estreia na sexta-feira pelo Grupo A da Copa América dos Estados Unidos-2024.

"[Dizem que] o Chile pode ter uma vantagem porque Ricardo nos conhece, mas sabemos como ele pensa e como trabalha para suas equipes", disse Gallese ao canal de televisão N.

"Ricardo sempre gosta do 4-4-2, ele sempre começa de trás para frente, isso temos claro, temos que ter paciência e trabalhar o jogo", disse o goleiro peruano de 34 anos.

O 'clássico do Pacífico' será um "jogo muito disputado", afirmou o goleiro do Orlando City, dos Estados Unidos.

Já o zagueiro Aldo Corzo disse que o Chile "é um adversário direto para poder sonhar em avançar de fase".

Gareca classificou o Peru para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, mas fracassou na tentativa de chegar ao Mundial do Catar-2022.

O Peru está no Grupo A da Copa América ao lado da Argentina, atual campeã mundial e continental, Canadá e Chile, contra quem estreia no dia 21 de junho, em Arlington, no Texas.

