O tenista italiano Jannik Sinner fez seu primeiro jogo como número 1 do mundo nesta terça-feira (18), com vitória sobre o holandês Tallon Griekspoor (27º) na primeira rodada ATP 500 de Halle, na Alemanha, torneio disputado na grama e preparatório para Wimbledon.

Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-7 (8/10), 6-3 e 6-2, em duas horas e 19 minutos.

O italiano de 22 anos, semifinalista em Roland Garros, teve que suar a camisa em seu retorno às quadras depois de dez dias de descanso.

Depois de perder a primeira parcial no tie break, reagiu na segunda quebrando o serviço de Griekspoor no quarto game, até finalmente se impor no set decisivo.

Campeão do Aberto da Austrália em janeiro, Sinner vai enfrentar na segunda rodada em Halle o húngaro Fabian Marozsan (45º).

