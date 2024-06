O governo talibã afegão participará da terceira rodada de negociações organizadas pela ONU no Catar, anunciou neste domingo um porta-voz do regime.

"Uma delegação do Emirado Islâmico participará da próxima conferência em Doha. Representará o Afeganistão e expressará a posição do Afeganistão", declarou o porta-voz do governo talibã, Zabihullah Mujahid.

As negociações de dois dias começarão em 30 de junho.

Os talibãs não foram convidados para a primeira rodada e recusaram o convite para a segunda em fevereiro.

Mujahid disse à imprensa local que a decisão de enviar uma delegação foi tomada porque foi considerada "benéfica para o Afeganistão".

