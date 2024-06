A Itália, atual campeã, estreou na Euro-2024 com uma vitória sofrida e de virada sobre a Albânia por 2 a 1 neste sábado (15), diante de 50.000 torcedores em Dortmund, na Alemanha.

Em sua segunda participação numa Eurocopa, os albaneses abriram o placar com o gol mais rápido da história da competição, marcado por Nedim Bajrami, com apenas 23 segundos de jogo.

O atacante do Sassuolo aproveitou um passe errado do zagueiro Federico Dimarco para colocar a modesta Albânia na frente no Westfalenstadion, em Dortmund.

Mas os italianos, que vão enfrentar a Espanha na segunda rodada do Grupo B, viraram com gols de Alessandro Bastoni (11') e Nicolo Barella (16').

Acostumado a ficar coberto de amarelo nos fins de semana para torcer pelo Borussia Dortmund, o lendário estádio se vestiu de vermelho neste sábado, criando um clima semelhante à da Arena Kombetare, casa da seleção albanesa na capital do país, Tirana.

A equipe comandada pelo brasileiro Sylvinho, com cinco jogadores em campo que atuam no campeonato italiano, aproveitou o empurrão da torcida para desestabilizar os italianos ainda nos primeiros momentos da partida.

Assim que a partida começou, a Itália cedeu uma cobrança de lateral próxima à sua área e Dimarco cometeu um erro ao tentar passar a bola para a zaga central. Bajrami não perdoou à queima-roupa, com um chute forte na primeira trave sem chances para o goleiro Gianluigi Donnarumma.

O placar marcava apenas 23 segundos no momento em que a bola cruzou a linha do gol, tornando este gol o mais rápido da história da Eurocopa.

O recorde anterior pertencia ao russo Dmitri Kirichenko, que na Euro-2004 abriu o placar contra a Grécia aos 67 segundos de jogo.

- Barella salva -

Depois do gol, que caiu como um balde de água fria sobre uma duvidosa e traumatizada 'Nazionale' após não ter conseguido se classificar para nenhuma das duas últimas edições da Copa do Mundo, os 'azzurri' começaram a se impor e a ganhar metros, superando o ímpeto dos albaneses.

Após um escanteio curto, Lorenzo Pellegrini cruzou para a segunda trave, onde o zagueiro da Inter, Alessandro Bastoni, pulou para empatar e acalmar os italianos.

E numa fase em que a 'Nazionale' não tem um artilheiro nato, foi mais uma vez Nicolo Barella quem, com um potente chute da entrada da área, colocou os atuais campeões em vantagem com o seu décimo gol pela seleção italiana.

Embora a Itália tenha criado inúmeras oportunidades para conseguir um resultado maior e mais tranquilizador, o placar não se mexeu, permitindo aos 'azzurri' iniciar o torneio com uma vitória no complicado grupo B.

Os jogadores comandados pelo técnico Luciano Spalletti ainda passaram um sufoco no fim do jogo, quando o atacante Rey Manaj quase empatou já nos descontos (90'+1).

A Espanha, seu próximo adversário na quinta-feira em Gelsenkirchen, venceu mais cedo a Croácia por 3 a 0 em Berlim, o que deixa 'La Roja' como líder provisória do 'Grupo da Morte' graças ao melhor saldo de gols após a primeira rodada do Grupo B.

