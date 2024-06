Desde grandes abraços até "olhares assassinos", os líderes do G7 mostraram suas sintonias e diferenças durante a cúpula anual no sul da Itália, apesar da unanimidade de suas declarações oficiais.

As imagens dos líderes cantando "Parabéns pra você" para o chanceler alemão, Olaf Scholz, a pedido do presidente americano, Joe Biden, foram a demonstração perfeita da cooperação do Grupo dos Sete.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, também foi convidado para a reunião na região da Apúlia, onde foi anunciado um novo empréstimo de 50 bilhões de dólares (cerca de R$ 270 bilhões) para Kiev, reafirmando o apoio do G7 à luta contra a invasão russa.

Em nível bilateral, o abraço caloroso de boas-vindas da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, anfitriã da cúpula, no britânico Rishi Sunak, foi tão entusiástico que se tornou viral.

"Giorgia é fantástica", disse Sunak aos jornalistas nesta sexta-feira (14), destacando sua cooperação em temas como migração e defesa.

Mas não houve tal sintonia entre Meloni e o presidente francês, Emmanuel Macron, que mantêm uma relação tensa e posições opostas sobre o direito ao aborto.

Macron lamentou o estado do acesso ao aborto na Itália, o que levou Meloni a acusá-lo de usar a cúpula do G7 para sua campanha eleitoral antes das eleições legislativas antecipadas dentro de poucas semanas na França.

- Abraços no papa -

Os italianos também estavam irritados porque a França anunciou apressadamente o acordo com a Ucrânia, antes mesmo que este fosse selado, disseram fontes diplomáticas.

Quando Macron chegou a um jantar formal na quinta-feira à noite, Meloni foi filmada lançando um "olhar assassino" contra ele.

Biden, de 81 anos, não compareceu ao jantar e seus assessores justificaram a ausência por conta da agenda apertada, embora os meios de comunicação italianos afirmem que o presidente democrata estava cansado.

A saúde de Biden é um tema central na campanha para as eleições de novembro, embora seu rival republicano, Donald Trump, tenha completado 78 anos nesta sexta-feira.

A mídia filmou Biden se afastando dos outros líderes aparentemente desorientado, em imagens que deram a volta ao mundo.

O papa também foi destaque na cúpula, na qual falou sobre inteligência artificial.

O pontífice chegou de helicóptero e perguntou a Meloni como ela estava. "Ainda viva", brincou ela. "Bom, então somos dois", respondeu o pontífice argentino de 87 anos.

Mais tarde, Francisco até compartilhou o papamóvel com a primeira-ministra italiana para tirar uma foto em grupo.

O presidente argentino Javier Milei, que havia criticado duramente Francisco, se aproximou de sua cadeira de rodas e lhe deu um grande abraço, assim como fez o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Meloni também mostrou novamente sua boa sintonia com Milei, com quem teve uma reunião bilateral. "Você fez uma viagem incrível para estar aqui", disse ela em perfeito espanhol ao recebê-lo.

bur-ar-pc/an/jb/am