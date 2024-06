O técnico do Peru, Jorge Fossati, confirmou nesta quarta-feira (12) que o capitão da seleção, Renato Tapia, do Celta de Vigo, será um desfalque na Copa América-2024, nos Estados Unidos, que será disputada a partir do dia 20 de junho.

"Ele não estará nesta Copa América", disse Fossati em entrevista à imprensa peruana na Filadélfia, onde o Peru se prepara para disputar um amistoso na sexta-feira contra El Salvador.

A ausência de Tapia se deve ao fato de a Federação Peruana de Futebol (FPF) não ter atendido ao pedido do jogador para que lhe fosse concedido um seguro contra uma possível lesão no torneio continental.

Tapia, de 28 anos, justificou o seu pedido à FPF alegando que o seu contrato com o Celta de Vigo se encerra no dia 30 de junho.

O capitão da seleção peruana não viajou com a delegação aos Estados Unidos nesta terça-feira e revelou sua situação pelas redes sociais. Até aquele momento parecia haver um vislumbre de uma solução que, em última análise, não ocorreu após o anúncio de Fossati.

"O contrato com o meu clube expira em 30 de junho e o período de transferência internacional é entre os meses de julho e agosto. Participar de treinos e jogos, neste contexto, significa um risco muito elevado para a minha futura equipe profissional", disse Tapia em suas contas das redes X e Instagram.

O Peru está no Grupo A da Copa América ao lado da Argentina, atual campeã mundial e continental, além de Canadá e Chile, contra quem estreia no dia 21 de junho, em Arlington, no Texas.

