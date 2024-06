Cinco pessoas morreram nesta segunda-feira (10), incluídos três sírios que colaboravam com o Hezbollah, em um ataque israelense contra um comboio de caminhões-tanque que entraram no Líbano pela fronteira com a Síria, informaram uma ONG e uma fonte militar.

"Três sírios que trabalham com o Hezbollah e dois libaneses morreram em um ataque israelense contra um comboio de caminhões-tanque que entrava no Líbano", disse à AFP o diretor do Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), Rami Abdel Rahmane.

A organização, que dispõe de uma ampla rede de informantes na Síria, acrescentou que cinco pessoas ficaram feridas e duas não foram encontradas.

A defesa antiaérea síria foi acionada para responder ao ataque, segundo o OSDH.

"Pelo menos três membros do Hezbollah morreram por nove mísseis israelenses disparados contra um comboio de caminhões-tanque que transportavam petróleo", indicou, por sua vez, uma fonte militar à AFP.

Essa mesma fonte acrescentou que o bombardeio israelense atingiu também um edifício na região libanesa de Hermel, a cerca de 140 km da fronteira, e "o destruiu completamente".

O ataque de hoje acontece em um contexto de intensificação dos confrontos entre o movimento pró-iraniano Hezbollah e as forças israelenses nas últimas semanas.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza entre Israel e o grupo islamista Hamas em 7 de outubro, o Hezbollah troca disparos com frequência com o Exército israelense em apoio a seu aliado palestino.

