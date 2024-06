A tenista polonesa Iga Swiatek, que no sábado conquistou seu quarto título de Roland Garros, se isolou ainda mais na liderança do ranking da WTA, que agora tem a americana Coco Gauff, semifinalista em Paris, como número 2 do mundo.

De acordo com a lista publicada nesta segunda-feira (10), Swiatek tem 3.707 pontos de vantagem sobre Gauff, que graças à campanha no Grand Slam parisiense conseguiu superar a bielorrussa Aryna Sabalenka (3ª) em 200 pontos.

Esta é a melhor classificação na carreira da americana de 20 anos, que foi campeã do US Open no ano passado com vitória justamente sobre Sabalenka na final.

Jasmine Paolini também foi muito beneficiada pelo desempenho em Roland Garros. Finalista do torneio, a italiana entrou no Top 10 depois de subir da 15ª para a sétima posição.

Outra surpresa em Paris, a russa Mirra Andreeva, de apenas 17 anos, encostou no Top 20 depois de chegar à semifinal e agora é a número 23 do mundo.

A brasileira Bia Haddad, que caiu na primeira rodada em Roland Garros, perdeu seis posições no ranking, mas se manteve dentro do Top 20.

- Ranking da WTA publicado nesta segunda-feira, 10 de junho de 2024:

1. Iga Swiatek (POL) 11695 pts

2. Coco Gauff (EUA) 7988 (+1)

3. Aryna Sabalenka (BLR) 7788 (-1)

4. Elena Rybakina (CAZ) 5973

5. Jessica Pegula (EUA) 4625

6. Markéta Vondrousova (CZE) 4503

7. Jasmine Paolini (ITA) 4068 (+8)

8. Zheng Qinwen (CHN) 4005

9. Maria Sakkari (GRE) 3980 (-2)

10. Ons Jabeur (TUN) 3748 (-1)

11. Danielle Collins (EUA) 3532 (-1)

12. Madison Keys (EUA) 3343

13. Jelena Ostapenko (LET) 3318 (-2)

14. Daria Kasatkina (RUS) 3088 (-1)

15. Liudmila Samsonova (RUS) 2640 (+2)

16. Ekaterina Alexandrova (RUS) 2360 (-2)

17. Marta Kostyuk (UCR) 2240 (+3)

18. Emma Navarro (EUA) 2238 (+6)

19. Victoria Azarenka (RUS) 2234 (+2)

20. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2213 (-6)

