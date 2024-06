O secretário de Estado americano, Antony Blinken, chegou, nesta segunda-feira (10), a Israel para impulsionar um acordo de trégua na Faixa de Gaza, palco de uma guerra entre o Exército israelense e o movimento islamista palestino Hamas.

Em sua oitava visita ao Oriente Médio desde o início do conflito em 7 de outubro, Blinken chegou ao aeroporto de Tel Aviv, de onde irá a Jerusalém para se reunir com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, segundo um jornalista da AFP que viaja junto com ele.

