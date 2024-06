Os búlgaros votaram neste domingo (9) para eleger seus deputados, sendo estas as sextas eleições legislativas em três anos, e nas quais os conservadores lideram as pesquisas de boca de urna.

Diante da queda do apoio a uma coalizão reformista, o partido conservador Gerb, do ex-primeiro-ministro Boiko Borisov, obteve entre 26 e 28% dos votos no país mais pobre da União Europeia.

O Gerb está à frente dos reformistas da coalizão Sigamos com a Mudança/Bulgária Democrática (CC/BD), que obtiveram cerca de 15% e não conseguiram manter o impulso gerado há três anos pelo cansaço dos eleitores.

Em 2020, os protestos massivos contra a corrupção levaram à queda de Borisov, de 64 anos, após quase uma década no poder, isolando-o politicamente.

Espera-se que o Gerb lute para encontrar parceiros para governar, mas os analistas veem grandes possibilidades de que sejam realizadas novas eleições antecipadas no outono boreal.

As eleições acontecem ao mesmo tempo que as eleições europeias, nas quais se prevêem resultados similares, já que os reformistas perderam muito terreno.

Os colégios eleitorais abriram no domingo às 7h locais (1h de Brasília) e fecharão às 20h. A taxa de participação foi estimada em 30%, a mais baixa em décadas.

Segundo os especialistas, os eleitores podem punir os reformistas do CC/BD por terem aceitado governar com seus inimigos do Gerb, depois de os acusarem reiteradamente de corrupção.

Os antigos rivais deixaram suas diferenças de lado para formar um governo pró-ocidental que assegurasse o apoio da Bulgária - tradicionalmente próxima da Rússia - à Ucrânia diante da invasão russa.

No entanto, a frágil aliança desmoronou em abril, após apenas nove meses no poder.

vs/anb/thm/ib/hgs-sag/mb/ic