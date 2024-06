O ativo Vulcão de Fogo, próximo à capital da Guatemala, apresentou neste domingo (9) atividade explosiva com a expulsão de gás e cinzas, informaram as autoridades, que alertaram o tráfego aéreo e os guias turísticos sobre o “perigo” na região.

"O observatório do Vulcão de Fogo relata explosões fracas e moderadas que ocorrem a uma taxa de 4 a 7 por hora; essas explosões geram colunas de gás e cinzas com alturas entre 4.300 e 4.800 metros acima do nível do mar", afirmou o Instituto de Vulcanologia (Insivumeh) em comunicado.

Ao lado do Vulcão de Fogo, com 3.763 metros de altura e localizado a 35 km a sudoeste da Cidade da Guatemala, estão também os próximos Santiaguito (oeste) e Pacaya (sul).

O gás e as cinzas deslocavam-se neste domingo de 12 a 15 km para leste e nordeste do Vulcão de Fogo.

“As explosões produzem avalanches fracas e moderadas ao redor da cratera” e em direção às ravinas imediatas, onde parte do material expelido atingiu a vegetação, afirma o relatório vulcanológico.

Também foram relatados “ruídos fracos e alguns moderados” que causaram vibrações nas casas das comunidades próximas, destacou o instituto.

As autoridades relataram a queda de "cinzas finas" em cidades a leste e nordeste do vulcão, como San Miguel Dueñas, Alotenango, Ciudad Vieja e Antigua Guatemala, principal centro turístico do país e declarada patrimônio mundial pela Unesco em 1979.

Devido à presença de cinzas no ambiente, o Instituto de Vulcanologia recomendou que o tráfego aéreo “tome precauções” na zona dos vulcões Fuego e Santiaguito, em um raio de pelo menos 30 km, em altitudes inferiores a 5.000 metros (16.404 pés).

O Insivumeh também alertou agências e guias de turismo sobre “os perigos” representados pela subida e permanência em áreas próximas aos vulcões Fuego, Santiaguito, Pacaya e Acatenango.

