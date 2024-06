Quem ficará com conquistar seu primeiro título em Roland Garros? O espanhol Carlos Alcaraz ou o alemão Alexander Zverev, que nunca tinham conseguido ao último jogo do torneio e neste domingo (9) farão uma final que marcará uma mudança de geração.

Desde 2005, os títulos no saibro parisiense foram divididos pelo chamado 'Big 3': Rafa Nadal (14), Novak Djokovic (3) e Roger Federer (1), com apenas o suíço Stan Wawrinka como intruso, em 2015.

Agora o torneio irá para um jogador de menos de 30 anos (Alcaraz tem 21 e Zverev 27), algo que não acontecia desde a vitória de Djkokovic em 2016, aos 29 anos.

- Terceiro Grand Slam ou primeiro? -

O espanhol, número 3 do mundo, tem uma vantagem sobre Zverev (número 4), a da experiência de ter ganhado finais de Grand Slam, já que venceu as duas que disputou anteriormente, no US Open de 2022 e em Wimbledon no ano passado.

Depois de quebrar a maldição da semifinal em Roland Garros, fase em que caiu nos três anos anteriores, Zverev conseguirá seu tão esperado primeiro Gran Slam?

O atual campeão olímpico e duas vezes campeão do ATP Finals só disputou uma final de 'Major', no US Open de 2020, quando foi derrotado pelo austríaco Dominic Thiem.

"Eu não estava preparado na época. Agora já não sou mais um garoto, estou mais velho. Se não for agora, então será quando?" disse Zverev depois de eliminar o norueguês Casper Ruud na semifinal.

- Lesão superada -

Alcaraz chegou a Roland Garros como uma grande Incógnita depois de praticamente não jogar na temporada de saibro devido a uma lesão no antebraço direito.

Este problema físico parece ter ficado para trás e, na semifinal, resistiu perfeitamente às quatro horas de batalha e cinco sets contra o italiano Jannik Sinner, que será o novo número 1 do mundo a partir da próxima segunda-feira.

Zverev, por sua vez, começou o torneio já com altas expectativas, depois de vencer o Masters 1000 de Roma e derrubar Rafael Nadal na primeira rodada. Nas duas fases seguintes, precisou de cinco sets para passar pelo holandês Tallon Griekspoor (25º) e pelo dinamarquês Holger Rune (13º).

"Zverev etá com um nível de tênis muito alto. Ele vem do título em Roma e está jogando muito vem no saibro. Será um jogo duríssimo", ressaltou Alcaraz.

dr/mcd/cb