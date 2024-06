PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Israel anuncia resgate de quatro reféns na Faixa de Gaza

EUA UCRÂNIA RÚSSIA: Biden promete que os EUA permanecerá 'firme' com a Ucrânia

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Israel anuncia resgate de quatro reféns na Faixa de Gaza

O Exército israelense anunciou neste sábado (8) que libertou quatro reféns durante uma "complexa operação diurna" no centro da Faixa de Gaza, uma região atingida por intensos bombardeios há vários dias.

GIV'AT BRENNER (Israel):

O peso da guerra para as esposas dos reservistas israelenses

Desde o início da guerra em Gaza, Sagit Bachner sente “um vazio” em sua vida, “como se tudo caísse” sobre ela.

=== EUA UCRÂNIA RÚSSIA ===

Biden promete que os EUA permanecerá 'firme' com a Ucrânia

O presidente Joe Biden prometeu neste sábado (8) que Washington permanecerá "firme" com a Ucrânia, durante uma visita de Estado à França com grande foco na invasão russa à ex-república soviética.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

MÉXICO:

Claudia Sheinbaum, uma dura adversária dos Estados Unidos?

Uma vitória eleitoral esmagadora colocou Claudia Sheinbaum no poder, a primeira presidente da história do México, para defender os interesses de seu país na sempre complexa relação com os Estados Unidos.

BOGOTÁ:

Colômbia suspenderá venda de carvão a Israel devido à guerra em Gaza

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou neste sábado (8) que o seu governo vai suspender as exportações de carvão para Israel devido à sua ofensiva militar na Faixa de Gaza.

-- EUROPA

COPENHAGUE:

Primeira-ministra dinamarquesa cancela compromissos após sofrer agressão

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, cancelou neste sábado (8) seus compromissos e se declarou “chocada”, depois de ter sofrido um ataque na sexta-feira que lhe causou uma “leve entorse cervical”.

ESTOCOLMO:

Suécia reforça estrutura de seu navio de guerra que afundou há quase quatro séculos

Os restos do icônico navio de guerra "Vasa", que naufragou há quase quatro séculos na costa de Estocolmo, serão reforçados com uma nova estrutura em torno do seu casco, um projeto colossal que vai demorar anos.

FRANÇA:

Veterano da II Guerra Mundial se casa na Normandia após comemorações do 'Dia D'

Pode ter sido uma longa espera, mas o veterano americano Harold Terens, de 100 anos, se casou neste sábado (8) com sua noiva, Jeanne Swerlin, de 96, no noroeste de França, perto das praias onde ocorreu o Desembarque na Normandia há 80 anos.

=== ESPORTES ===

PARIS:

Iga Swiatek é campeã de Roland Garros pela 4ª vez

Sem dar margem para surpresas, a tenista polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, venceu com autoridade a italiana Jasmine Paolini (15ª) na final de Roland Garros neste sábado (8) e conquistou seu quarto título no saibro parisiense.

-- AUTOMOBILISMO:

-- FUTEBOL:

