William Anders, ex-astronauta da Apollo 8 que tirou a icônica foto da Terra vista da Lua, morreu, nesta sexta-feira (7/6), aos 90 anos, em acidente aéreo. Avião fez pouso forçado por volta das 11h45 entre a Ilha Orcas e a Ilha Jones. Autoridades disseram ao jornal The New York Post que apenas o piloto estava a bordo e que uma missão de busca e resgate segue em andamento no local do acidente.

Leia também: Amigo de Robinho se apresenta à polícia e é preso em São Paulo por estupro





Anders pilotava um antigo avião T-34 Mentor. A queda foi flagrada em vídeo por outras pessoas que estavam no local.





Em 24 de dezembro de 1968, William Anders, Jim Lovell e Frank Borman (astronautas da Apollo 8) alcançaram a órbita lunar, permitindo que eles fossem os primeiros humanos na história para testemunharem o Earthrise ("Nascer da Terra"), a foto icônica em que a Terra surge parcialmente na sombra, como se fosse um nascer de Sol.





Anders pegou sua câmera e capturou a cena. Atualmente, a imagem Earthrise é frequentemente usada para provar que a Terra não é plana.