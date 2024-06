O britânico Lando Norris (McLaren) foi o piloto mais rápido nesta sexta-feira (7) na primeira sessão de treinos livres do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, que começou com atraso devido à forte chuva em Montreal.

As Ferraris do espanhol Carlos Sainz Jr e do monegasco Charles Leclerc marcaram o segundo e o terceiro melhores tempos num treino em que os pilotos tiveram poucos minutos para rodar na pista seca.

Quem terminou na quarta posição foi o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), o primeiro a aparecer na pista quando ela ainda estava molhada, e na quinta posição ficou o holandês Max Verstappen (Red Bull), atual campeão e líder da classificação geral.

O mexicano Sergio Pérez, companheiro de Verstappen na Red Bull, terminou em nono lugar na sessão e o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) em décimo quinto.

Um mês depois de conquistar a primeira vitória na Fórmula 1 em Miami, Norris voltou a liderar nesta sexta-feira, finalizando com o melhor tempo, obtido nos últimos segundos do treino.

A sessão começou com mais de 20 minutos de atraso devido ao tratamento da pista onde grandes poças se formaram após a forte tempestade que caiu uma hora antes.

O treino também foi interrompido devido a bandeira vermelha hasteada por causa de um acidente de Zhou Guanyu (Sauber), que derrapou na pista molhada e colidiu com um muro baixo sem consequências graves para o piloto chinês.

Outros carros também sofreram derrapagens e saíram da pista, entre eles Verstappen, Alonso e o finlandês Valtteri Bottas (Sauber), cujo carro foi parar na grama do entorno do circuito Gilles-Villeneuve (4,361 quilômetros).

-- Resultados dos primeiros treinos livres do GP do Canadá:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:24.435 (8 voltas)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:24.763 (11)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:25.306 (11)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:25.970 (11)

Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:26.502 (10)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:26.754 (7)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:27.584 (8)

Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) 1:27.670 (11)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:28.058 (10)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:28.541 (9)

Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull) 1:28.582 ( 9)

Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) 1:28.723 ( 9)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 1:29.052 ( 8)

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) 1:32.826 ( 5)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:33.411 (4)

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes) 1:36.586 (5)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:40.530 (4)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 0.000 (4)

Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari) 0.000 (4)

Jack Doohan (AUS/Alpine-Renault) 0.000 (3)

./bds/nb/gbv/ol/aam