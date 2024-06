Com a missão de acertar os últimos detalhes para a Copa América-2024 nos Estados Unidos, que começa daqui a duas semanas, Peru e Paraguai se enfrentam nesta sexta-feira em amistoso em Lima.

A partida será disputada a partir das 19h30 locais (21h30 de Brasília) no estádio Monumental de Lima, onde se espera um grande número de torcedores.

- Teste difícil -

Depois de vencer os dois primeiros amistosos no comando da seleção peruana – em março, contra as fracas Nicarágua e República Dominicana – o técnico uruguaio Jorge Fossati terá pela frente o Paraguai, um adversário mais forte, o que lhe permitirá analisar se a ideia que busca foi assimilada por seus jogadores.

Este amistoso e outro contra El Salvador, no dia 14 de junho, na Filadélfia, ajudarão o treinador de 71 anos a definir a lista final de 26 jogadores para a Copa América.

"É importante para nós disputarmos estes amistosos. Isso vai nos ajudar muito a melhorar", disse o atacante ítalo-peruano Gianluca Lapadula, que será titular nesta sexta-feira.

"Já disputamos a Copa América e sabemos como é. Podemos ter um bom, desempenho, como já tivemos, e melhorar em relação à nossa última participação (Brasil-2021) em que terminamos em quarto lugar", acrescentou o atacante do italiano Cagliari.

O Peru está no Grupo A da Copa América ao lado da atual campeã mundial e continental, a Argentina, além de Canadá e Chile, contra o qual os peruanos estreiam no dia 21 de junho, em Arlington, no Texas.

- Paraguai com pouca rodagem -

O Paraguai, comandado pelo argentino Daniel Garnero, chega com uma inatividade considerável, porque desde novembro de 2023, quando perdeu em casa para a Colômbia por 1 a 0 pelas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, não voltou a jogar.

Em março deste ano, seu duelo contra a seleção russa foi suspenso devido ao ataque ocorrido em uma sala de concertos de Moscou, que deixou 115 mortos.

"Levamos em consideração como o adversário está vindo, as características, a forma como ele aborda os jogos. Com base nisso vamos montar uma equipe onde possamos neutralizar as coisas boas que eles fazem, mas também visando as coisas boas que podemos fazer", disse Garnero antes de viajar para Lima.

Garnero convocou 27 jogadores para os três amistosos anteriores à Copa América, todos fora de casa, contra o Peru nesta sexta-feira, com o Chile na próxima terça e com o Panamá no domingo, dia 16, para depois viajar para os Estados Unidos.

O Paraguai está no Grupo D da Copa América ao lado de Colômbia, Brasil e Costa Rica. Os paraguaios farão sua estreia contra os colombianos no dia 24 de junho, no estádio NRG, em Houston, Texas.

Prováveis escalações:

Peru: Pedro Gallese - Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Andy Polo - Marcos López, Renato Tapia, Piero Quispe, Sergio Peña - Bryan Reyna e Gianluca Lapadula. Técnico: Jorge Fossati.

Paraguai: Carlos Coronel - Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Matías Espinoza - Andrés Cubas, Mathías Villasanti, Richard Sánchez, Ángel Romero - Miguel Almirón, Adam Bareiro. Técnico: Daniel Garnero.

