Em um sistema eleitoral em que o dinheiro é rei, o ex-presidente americano Donald Trump vem cortejando os bilionários americanos como parte de sua campanha para reconquistar a Casa Branca, e eles têm suas transferências preparadas.

A capacidade do candidato republicano à presidência, de 77 anos, de arrecadar dinheiro de americanos comuns é indiscutível, e mesmo uma condenação criminal histórica em Nova York não afetou nem um pouco essa operação rumo à eleição de novembro.

A equipe de campanha de Trump diz que arrecadou mais de US$ 53 milhões nas 24 horas após o veredicto da semana passada, no qual ele foi considerado culpado de 34 acusações de falsificação de registros de negócios para ocultar um pagamento de silêncio a uma atriz pornô para evitar um escândalo na eleição de 2016.

Mas, para os grandes doadores, a aura poderosa de Trump havia se dissipado após o caos que cercou sua derrota nas eleições de 2020 para o candidato democrata Joe Biden.

Em 7 de janeiro de 2021, um dia após os apoiadores de Trump invadirem o Capitólio dos EUA em uma tentativa malsucedida de impedir a certificação de sua derrota, o empresário e investidor bilionário Nelson Peltz disse que se arrependia de ter apoiado o magnata.

"O que aconteceu é uma vergonha. Como americano, sinto-me envergonhado", disse o CEO da Trian Partners à CNBC na época.

Mas em março passado, Peltz recebeu Trump em sua casa na Flórida para um café da manhã com outros pesos pesados do mundo corporativo, incluindo Elon Musk, chefe da Tesla, SpaceX e X, informou o The Washington Post.

Em uma entrevista ao The Financial Times, Peltz disse que “provavelmente” votaria em Trump novamente em novembro, embora tenha admitido: “Não estou feliz com isso”.

Por quê? Peltz, 81 anos, citou uma explosão no número de migrantes que entram ilegalmente nos EUA e também o que ele descreveu como uma capacidade mental “realmente assustadora” de Biden, que tem a mesma idade que ele.

Stephen Schwarzman, o bilionário presidente e cofundador do Blackstone Group, uma das maiores empresas de investimento do mundo, também criticou os eventos de 6 de janeiro, condenando a “tentativa da máfia de minar” a Constituição.

Mas, em 24 de maio, ele apoiou Trump publicamente, citando também a crise da fronteira entre os EUA e o México como uma preocupação importante.

- Impostos -

Com o mercado de ações em níveis recordes e a economia crescendo apesar da inflação persistente, por que as grandes empresas apoiariam um “criminoso condenado” visto como uma fonte de instabilidade?

O economista e ganhador do prêmio Nobel Paul Krugman acredita que esses bilionários elegem políticos com base em seus interesses pessoais, não no bem-estar da nação.

“Os ricos quase certamente pagarão menos impostos - e as empresas serão menos regulamentadas - se Trump vencer do que se Biden permanecer no cargo”, escreveu Krugman no The New York Times em abril.

Biden não escondeu a ideia de que, se for reeleito e os democratas obtiverem maioria absoluta nas duas casas do Congresso, ele implementará um novo imposto sobre os super-ricos.

Em 2022, ele tentou estabelecer um imposto de renda mínimo sobre os bilionários: 20% para aqueles cuja renda familiar ultrapassa US$ 100 milhões, apenas 0,01% da população. Mas seu projeto de lei fracassou.

- Perfurar, perfurar, perfurar -

Os esforços do governo Biden para combater as mudanças climáticas também o tornaram menos popular entre as grandes petrolíferas.

"A filosofia ‘perfura, menino, perfura’ de Trump se alinha muito melhor com o setor petrolífero do que a abordagem de energia verde de Biden. É óbvio", disse recentemente Dan Eberhart, CEO da empresa de serviços petrolíferos Canary, ao The Washington Post.

A equipe de campanha de Biden frequentemente ataca os laços de seu rival republicano com grandes fortunas.

“Os amigos bilionários de Trump estão apoiando a campanha de um vigarista de colarinho branco porque conhecem o acordo: eles lhe dão cheques e ele corta seus impostos enquanto os trabalhadores e as pessoas de classe média pagam a conta”, disse o porta-voz da campanha, Ammar Moussa.

Mas Biden também não ficou de fora da loteria de doações bilionárias.

Vinod Khosla, cofundador da Sun Microsystems e um importante capitalista de risco, recentemente organizou uma recepção para arrecadar fundos para Biden em sua casa na Califórnia.

Wall Street e as grandes petrolíferas estão principalmente no campo de Trump, enquanto o Vale do Silício tende a apoiar Biden.

Em 5 de novembro, os eleitores - talvez influenciados por anúncios pagos por milhões de dólares de bilionários - terão a palavra final.

