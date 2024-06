A menina mexicana de 11 anos que tem um Qi maior do que Albert Einstein está fazendo mestrado em matemática e almeja se tornar uma astronauta da Nasa.

Adhara Pérez Sánchez nasceu na Cidade do México e ficou conhecida mundialmente, em 2019, quando foi revelado que ela sofria bullying na escola por ser autista. O bullying causou a mudança de instituições por três vezes.

Aos 3 anos, ela foi diagnosticada com uma deficiência de desenvolvimento depois que a fala dela regrediu significativamente.

Contudo, tudo mudou quando os pais de Adhara perceberam que ela tinha aprendido álgebra e memorizado toda a tabela periódica sozinha. Em um primeiro momento, eles acreditaram que a menina estava apenas entediada e que por isso teria aprendido tudo sem ajuda.





QI maior que o de Einstein

A menina estava com depressão na época e, para ajudar, ela fazia terapia. Lá, os pais foram aconselhado à levá-la para o Centro de Atenção ao Talento (CEDAT), uma escola especializada em crianças superdotadas.

Lá foi confirmado que Adhara tem o um QI de 162. A título de comparação Albert Einstein e Stephen Hawking tinham QIs de 160, de acordo com o portal Daily Mail.

Aos 5 anos, a menina terminou a primeira parte do o ensino fundamental e, um anos depois concluiu a segunda parte e o ensino médio.

Hoje com 11 anos, ela já é formada em em engenharia de sistemas pela Universidade CNCI, no México, e faz mestrado em matemática na Universidade Tecnologia do México.

O sonho de Adhara é se formar e poder integrar a equipe da Nasa que irá explorar Marte. "Quero ir ao espaço e colonizar Marte", disse.