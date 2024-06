Um juiz colombiano condenou nesta terça-feira (4) a 42 anos e 8 meses de prisão um americano pelo assassinato, no ano passado, de uma DJ popular no país, cujo corpo foi jogado em uma lixeira, em Bogotá, anunciou o Ministério Público.

"O cidadão estrangeiro levou a jovem para um apartamento localizado no norte da cidade e a agrediu e asfixiou durante uma crise de ciúmes", diz o comunicado.

John Nelson Poulos foi preso em 25 de janeiro de 2023, no aeroporto da Cidade do Panamá, quando fugia da Colômbia rumo à Turquia. No dia seguinte, foi deportado para Bogotá, cidade onde assassinou a musicista Valentina Trespalacios, sua namorada.

O caso se tornou emblemático depois que o corpo da jovem, de 23 anos, foi encontrado dentro de uma mala em uma lixeira, com sinais de asfixia.

Segundo a autoridade forense, 100 casos de feminicídio foram registrados em 2022 na Colômbia, um país de 50 milhões de habitantes. Já o Observatório Colombiano de Feminicídios, uma iniciativa da sociedade civil, calcula que tenham sido 612 no mesmo período.

