O tenista italiano Jannik Sinner se classificou pela primeira vez na carreira à semifinal de Roland Garros, ao derrotar o búlgaro Grigor Dimitrov nesta terça-feira (4).

Sinner fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-2, 6-4 e 7-6 (7/3), em duas horas e 29 minutos na quadra Philippe Chatrier.

Campeão do Aberto da Austrália em janeiro, o italiano também garantiu o posto de número 1 do mundo a partir da próxima semana, após o sérvio Novak Djokovic anunciar sua desistência do torneio parisiense devido a uma lesão no joelho.

"O que posso dizer?", declarou o jovem de 22 anos após a vitória sobre Dimitrov.

"Ser o número 1 do mundo é o sonho de qualquer jogador. Por outro lado, ver como Novak se retira [do torneio] é decepcionante, desejo a ele uma rápida recuperação", acrescentou Sinner.

"Obrigado à minha equipe por tornar isso possível, porque sem eles é impossível. E sem vocês também [o público]. Este é um momento importante para mim e estou muito feliz em compartilhá-lo com vocês, os que estão assistindo em casa e especialmente a Itália", continuou.

Contra Dimitrov, Sinner se impôs com autoridade nos dois primeiros sets, aproveitando os muitos erros não forçados do búlgaro, 11 anos mais velho.

Até então dominado pelo italiano, o jogo ficou equilibrado no final do terceiro set graças a uma inesperada reação de Dimitrov, que conseguiu uma quebra quando Sinner sacava para a vitória.

No tie break, o italiano não teve problemas para vencer, depois de uma atuação muito sólida, que chancela sua ascensão na temporada.

Na semifinal Roland Garros, Sinner vai enfrentar quem passar do duelo entre o espanhol Carlos Alcaraz e o grego Stefanos Tsitsipas.

