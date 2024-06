Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira (3) a tramitação de um projeto de resolução no Conselho de Segurança da ONU em apoio ao acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, apresentado pelo presidente Joe Biden, no qual insta o Hamas a aceitá-lo.

"Hoje, os Estados Unidos apresentaram um novo projeto de resolução do Conselho de Segurança em apoio à proposta que está sobre a mesa para colocar fim aos combates mediante um cessar-fogo e um acordo sobre os reféns", disse, em comunicado, a embaixadora americana na ONU, Linda Thomas-Greenfield.

"Numerosos líderes e governos, inclusive da região, respaldaram esse plano e pedimos ao Conselho de Segurança que se una a eles para pedir a aplicação desse acordo sem demora e sem mais condições", acrescentou.

"O Conselho de Segurança deve insistir em que o Hamas aceite esse pacto", ressaltou, acrescentando que os membros da entidade já haviam concordado sobre seus principais pontos: a libertação dos reféns, o cessar-fogo, o aumento da ajuda humanitária e a reconstrução de Gaza no longo prazo.

"Os membros do Conselho não devem deixar passar essa oportunidade. Devemos falar com uma só voz", defendeu.

Por enquanto, não está prevista nenhuma votação sobre o projeto de resolução.

Na sexta-feira, o presidente americano apresentou o que descreveu como um plano israelense de três fases para encerrar a guerra.

No entanto, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu reagiu declarando que Israel estava decidido a continuar com o conflito até eliminar o grupo islamista Hamas.

Nesta segunda, Biden indicou que a adoção do plano dependia agora exclusivamente do Hamas.

Desde o ataque sem precedentes de combatentes islamistas contra Israel em 7 de outubro e a retaliação israelense em Gaza, o Conselho de Segurança se esforça para encontrar consenso.

Após duas resoluções centradas principalmente na ajuda humanitária, no fim de março exigiu finalmente um "cessar-fogo imediato" durante o Ramadã, um apelo bloqueado anteriormente diversas vezes pelos Estados Unidos, que na ocasião se abstiveram.

abd/rle/arm/atm/ic/rpr