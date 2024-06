O plano apresentado pelo presidente americano, Joe Biden, para um cessar-fogo em Gaza e a libertação dos reféns é "parcial", afirmou nesta segunda-feira (3) um porta-voz do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

"O rascunho apresentado pelo presidente Biden é parcial", declarou o porta-voz do primeiro-ministro israelense, David Mencer, que acrescentou que Netanyahu indicou que a guerra vai parar "com o objetivo de conseguir o retorno dos reféns" e que depois continuarão as negociações para alcançar o objetivo da guerra de eliminar o Hamas, movimento palestino que governa Gaza.

