Passageiros do voo SQ321, da Singapore Airlines, relatam momentos de terror durante uma grave turbulência que deixou pelo menos 70 feridos e um morto nessa terça-feira (21/5). A aeronave ia de Londres, na Inglaterra, para Singapura, mas precisou fazer um pouso de emergência em Bangkok, na Tailândia.

Segundo a imprensa internacional, os passageiros contaram que viveram cenas de "terror absoluto". Uma pessoa relatou que viu uma mulher com um "corte horrível na cabeça", outro ouviu um passageiro "gritando em agonia". O britânico Andrew Davie estava a bordo e contou à Rádio 5 Live que o avião caiu repentinamente, sem muito tempo de aviso do que estava acontecendo. "O que mais me lembro é de ver objetos e coisas voando pelo ar. Eu estava coberto de café. Foi uma turbulência incrivelmente forte", destacou.







Outro passageiro disse que aqueles que não usavam cinto de segurança foram “lançados imediatamente no teto”. "De repente, houve uma queda muito dramática, então todos os que estavam sentados e sem cinto de segurança foram lançados imediatamente para o teto", contou o estudante Dzafran Azmir à agência Reuters.





"Eu vi pessoas do outro lado do corredor indo completamente na horizontal, batendo no teto e caindo em posições realmente estranhas. Pessoas recebendo cortes enormes nas concussões na cabeça”, acrescentou. O britânico Jerry seguia para a Austrália para participar do casamento de seu filho. Ele também contou que não teve aviso antes do “avião mergulhar”. “Bati com a cabeça no teto, minha mulher também – algumas pessoas que estavam andando deram cambalhotas. Meu filho foi jogado no chão duas fileiras atrás de mim. Ouvi dizer que um cara bateu no teto do banheiro e também ficou gravemente ferido”, disse ele, falando de um hospital tailandês. Ele acrescentou que ele e sua família tiveram “sorte suficiente” de nenhum deles ter morrido.







O casamento estava marcado para a sexta-feira, mas a família não sabe o que será feito do enlace. Um homem de Singapura, cujo filho estava a bordo do avião, disse que foi “jogado para todo lado”. O jovem estava com a namorada, voltando de um programa de intercâmbio em Londres. “Meu filho estava indo ao banheiro, enquanto sua namorada estava sentada. Ele disse que não estava ferido, que estava bem, mas estava um pouco machucado e que foi jogado para todo lado”, contou. O pai disse que conversou com o filho por mensagens.





Josh Baker também enviou mensagens para a mãe, Alison Baker, durante o voo. “Não quero te assustar, mas estou em um voo maluco. .. Eu amo todos vocês”, dizia o texto. A mulher contou que passou horas paralisada esperando notícias. “Num minuto, ele estava sentado usando cinto de segurança, no minuto seguinte, ele deve ter desmaiado porque se viu no chão com outras pessoas”, disse à BBC. Josh sofreu ferimentos leves.







Na manhã desta quarta-feira (22/5), foi confirmada a identidade do homem que morreu durante a turbulência. Era Geoff Kitchen, de 73 anos, natural do Reino Unido. A provável causa da morte seria um ataque cardíaco ocorrido durante a turbulência. Ele estava a caminho de Singapura para começar férias de seis semanas com sua esposa, que também estava a bordo.





Há informações desencontradas sobre o número de feridos. Enquanto alguns jornais online falam em 70 feridos hospitalizados, o Hospital Smitivej, em Bangkok, disse que 104 pessoas foram tratadas e 58 permanecem recebendo tratamento, sendo que 20 estão na Unidade de Terapia Intensiva.







Desde ontem a Singapore Airlines tem disponibilizado atualizações sobre o caso. A última foi publicada no Facebook da companhia aérea na manhã de hoje. Leia na íntegra:







A partir das 17h (horário de Cingapura) do dia 22 de maio de 2024, a Singapore Airlines pode confirmar que mais cinco passageiros que estavam a bordo do SQ321 retornarão a Singapura hoje.

Outros 74 passageiros e seis tripulantes ainda estão em Bangkok. Isso inclui aqueles que recebem cuidados médicos, bem como seus familiares e entes queridos que estavam no voo. Um membro da tripulação está programado para retornar a Singapura amanhã, 23 de maio de 2024.

Estamos entrando em contato ativamente com seus familiares e entes queridos, sempre que possível, para fornecer atualizações e oferecer todo o apoio necessário.







Peter Seah, presidente da Singapore Airlines, disse: ‘Em nome do conselho da Singapore Airlines, estendo minhas mais profundas condolências à família e entes queridos de nosso passageiro que faleceu em 21 de maio de 2024 no incidente SQ321. Garanto a todos os passageiros e tripulantes que estavam a bordo da aeronave que estamos empenhados em apoiá-los neste momento difícil. Também desejo expressar a minha gratidão a todos em Singapura, na Tailândia e em todo o mundo que estão a ajudar as pessoas afetadas por este incidente.’







Membros da família e entes queridos que buscam informações podem entrar em contato com as linhas diretas da Singapore Airlines pelos telefones +65 6542 3311 (Cingapura), 1800-845-313 (Austrália) e 080-0066-8194 (Reino Unido).







As atualizações serão fornecidas em nossas contas do Facebook e X (https://www.twitter.com/singaporeair), quando disponíveis.”