O grupo de teatro Thornbury Musical Theatre Group confirmou que o homem que morreu em uma turbulência no voo SQ321, da Singapore Airlines, nessa terça-feira (21/5), é o diretor de teatro Geoff Kitchen. Ele tinha 73 anos e estava há 35 anos no grupo. A aeronave ia de Londres, na Inglaterra, para Singapura, mas precisou fazer um pouso de emergência em Bangkok, na Tailândia, após uma grave turbulência.







“É com pesar que tomamos conhecimento da notícia devastadora do falecimento de nosso estimado colega e amigo Geoff Kitchen no recente Incidente Aéreo de Cingapura”, diz uma nota do grupo de teatro. “Geoff sempre foi um cavalheiro com a maior honestidade e integridade e sempre fez o que era certo para o grupo. O seu compromisso com o TMTG era inquestionável e ele serviu o grupo e a comunidade local de Thornbury durante mais de 35 anos, ocupando vários cargos dentro do grupo, incluindo Presidente, Tesoureiro e, mais recentemente, Secretário. Nossos pensamentos e orações vão para sua esposa e família neste momento difícil, e pedimos que você respeite a privacidade deles”, escreveu.







Segundo o gerente geral do aeroporto de Bangkok, Kittipong Kittikachorn, em uma entrevista coletiva, a provável causa da morte de Kitchen foi um ataque cardíaco ocorrido durante o incidente. O diretor era casado e pai de dois filhos.

O idoso era aposentado natural do Reino Unido e viajava com a esposa em um passeio de férias no sudeste asiático, Indonésia e Austrália. As férias durariam 11 semanas, mas foram interrompidas pelo desastre aéreo. A imprensa internacional afirma que a esposa de Kitchen está hospitalizada após o incidente.







Leia também: Vinte pessoas estão internadas nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de dois hospitais da capital tailandesa.

Durante a pandemia, o homem ajudou e arrecadou fundos para empresas locais por meio do seu grupo de teatro. O casal passou o fim de semana com os netos antes de partirem para a “viagem da sua vida”. Um amigo da família contou à BBC News que os dois “adoravam viajar” e estavam “muito entusiasmados” com a viagem, que os levaria a embarcar num cruzeiro na Indonésia antes de viajar para a Austrália.







Além da morte de Kitchen, mais de 70 pessoas ficaram feridas durante o incidente. Segundo a companhia aérea, havia um total de 211 passageiros e 18 tripulantes no avião.







Segundo a companhia aérea, as nacionalidades dos passageiros são as seguintes:





56 da Austrália

2 do Canadá

1 da Alemanha

3 da Índia

2 da Indonésia

1 da Islândia

4 da Irlanda

1 de Israel

16 da Malásia

2 de Mianmar

23 da Nova Zelândia

5 das Filipinas

41 de Singapura

1 da Coreia do Sul

2 da Espanha

47 do Reino Unido

4 dos Estados Unidos