A Microsoft apresentou nesta segunda-feira (20) uma “nova categoria” de computadores com ferramentas de inteligência artificial (IA) generativa embutidas no sistema operacional Windows para ajudar os usuários.

O gigante americano do setor de tecnologia estima que venderá mais de 50 milhões de “PCs com IA” no próximo ano, considerando o interesse dos desenvolvedores de software e do público por esses assistentes virtuais.

Juj/tu/mel/db/ic/dd