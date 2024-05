Landy Párraga, ex-candidata a Miss Equador, de 23 anos, foi morta a tiros dentro de um restaurante na cidade de Quevedo, no sudoeste de Quito. O caso aconteceu nesse domingo (28/4).

De acordo com as investigações, Párraga foi citada, em dezembro de 2023, em conversas de traficantes em um caso investigado pelo Ministério Público sobre a presença de uma rede de corrupção e tráfico de drogas em instituições do Estado.

Pelas redes sociais, o Ministério Público afirmou que o homicídio ocorreu após um ataque armado. As imagens da morte de Landy Párraga, inclusive, circulam pela internet. Pelas imagens, é possível observar o momento em que a jovem é atacada.

A modelo Landy Párraga foi vice-rainha da beleza de Quevedo e participante do concurso Miss Equador 2022.