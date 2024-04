A Inter de Milão conquistou nesta segunda-feira (22) o seu vigésimo título do campeonato italiano, depois de esmagar os demais adversários da Serie A e garantir o 'Scudetto' da melhor forma possível: no clássico contra o eterno rival Milan.

A AFP destaca os jogadores que tiveram maior impacto na temporada dos sonhos dos 'nerazzurri'.

Lautaro Martínez

O atacante argentino Lautaro Martínez é um jogador-chave na Inter há anos, mas desde que recebeu a braçadeira de capitão no início da temporada provou ser um líder exemplar.

Com 23 gols em 29 jogos, Lautaro melhorou mais uma vez sua melhor marca na Serie A, após se tornar o principal atacante da Inter e não mais um personagem secundário.

O jogador de 26 anos, campeão mundial pela 'Albiceleste' em 2022, também tem sido fundamental na boa adaptação de seu companheiro francês Marcus Thuram, ao carregar sobre os ombros o peso de liderar o ataque da equipe.

Marcus Thuram

Os recentes problemas financeiros da equipe levaram a Inter a procurar 'pechinchas' e Thuram provou ser uma aquisição muito melhor do que se poderia imaginar em uma transferência gratuita.

Filho de Lillian, campeão mundial em 1998, o atacante francês voltou ao seu país natal vindo do Borussia Mönchengladbach na última janela do mercado, com a complicada tarefa de preencher a lacuna deixada por Edin Dzeko e Romelu Lukaku.

E o atacante de 26 anos mais do que respondeu a esta árdua tarefa, marcando 12 gols e ajudando os torcedores a digerir muito melhor a traumática saída de Lukaku, que deixou o clube pela segunda vez nos últimos três verões europeus.

Hakan Calhanoglu

O capitão da Turquia, Calhanoglu, se autoproclamou o melhor meio-campista criativo do mundo em fevereiro, dois dias depois do jogo de ida contra o Atlético de Madrid, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

A sua declaração foi bastante presunçosa, assim como a convicção da Itália de que a Inter seria campeã europeia, mas sem dúvida o jogador de 30 anos foi fundamental.

Calhanoglu brilhou na função que Inzaghi escolheu para ele após a saída de Marcelo Brozovic para a Arábia Saudita, atuando como elemento de ligação no esquema da Inter e aumentando sua participação em gols (13) e assistências (3).

Yann Sommer

Outra contratação de baixo custo que veio para substituir uma estrela, o goleiro suíço Sommer brilhou no gol em um nível que André Onana não havia conseguido.

A Inter obteve um grande lucro com a venda do camaronês, peça importante na campanha até a final da Liga dos Campeões da temporada passada, para o Manchester United por 57 milhões de euros (cerca de R$ 314 milhões pela cotação atual). Mas enquanto Onana vem sofrendo nos 'Red Devils', Sommer brilhou em sua primeira temporada na Serie A.

Federico Dimarco

Ao lado de Nicolo Barella, Dimarco é a estrela do bloco de jogadores italianos da Inter, um lateral-esquerdo versátil e fundamental tanto no ataque quanto na defesa.

Milanês de nascimento e torcedor 'interista', Dimarco se consolidou como um dos melhores laterais europeus de alto nível, depois de entrar para o time principal da Inter há dois anos.

Nesta temporada, além de contribuir para o ótimo desempenho defensivo da sua equipe, Dimarco marcou seis gols contando todas as competições, além de dar assistências em outros seis gols pelo lado esquerdo.

