O Japão não inaugurou o “primeiro restaurante de carne humana” em Tóquio, ao contrário do que sugerem publicações visualizadas mais de 530 mil vezes nas redes sociais desde 11 de março de 2024. A alegação, que circula pelo menos desde dezembro de 2017, voltou a ser compartilhada com um vídeo de um homem reagindo a diferentes cortes de carnes semelhantes a uma figura humana. Mas as imagens misturam experiências gastronômicas na Ásia e nos Estados Unidos com um conteúdo publicado em espanhol por um veículo satírico em 2016.

“Fim do mundo. Primeiro restaurante do mundo que serve carne humana foi inaugurado no Japão”, diz uma das publicações compartilhadas noFacebook, noInstagrame noTikTok.

Alegações similares circulam emespanholeinglês.

O vídeo também foi enviado aoWhatsAppdo AFP Checamos, para onde os usuários podem encaminhar conteúdos vistos em redes sociais, se duvidarem da sua veracidade.

Na sequência, um homem diz, em espanhol:“Acabam de abrir o primeiro restaurante em Tóquio onde servem carne humana.(...)Eu sei que os chineses comem ratos, sapos, cavalos-marinhos, tudo… Mas carne humana? As pessoas praticamente vendem os seus corpos antes de morrer para serem comidos. E o prato custa, aproximadamente, uns 1.500 dólares”.

No vídeo, ao seu lado, um pedaço de carne assada é cortado sobre uma mesa. Em seguida, outra peça de carne aparece girando em uma espécie de churrasqueira de carvão.

Por último, um trecho do que parece ser um telejornal afirma, também em espanhol:“Abrem primeiro restaurante oficial de carne humana”. A apresentadora, então, explica que o suposto restaurante aberto em Tóquio é chamado de “Hermano Comestible”, ou “Irmão Comestível”, em tradução livre para o português.

Contudo, a alegação de que um restaurante de carne humana teria sido aberto em Tóquio é falsa e já foiverificadapela AFP em dezembro de 2019, quando circulava acompanhada de diferentes imagens de campanhas publicitárias.

Dessa vez, porém, a desinformação é compartilhada com vídeos de carnes de animais tirados de contexto.

Restaurante chinês

Uma busca reversa por fragmentos do vídeo da carne sendo cortada, utilizando a ferramentaInVid-WeVerify*, levou a publicações semelhantes nas redes sociais (1,2,3). Nas postagens, pratos similares são dispostos por cozinheiros em uma grande tábua de madeira em cima de uma mesa de aço, assim como nas imagens virais.

As legendas indicam que as gravações são feitas em um restaurante chinês, que serviria peças de carnes inteiras, como écostumena culinária do país.

Em umvídeopublicado no YouTube em 1º de abril de 2024, é possível notar o mesmo ambiente visto nas outras filmagens, dessa vez com um letreiro visível atrás dos consumidores.

Uma pesquisa pelo fragmento da sequência no Google Imagens revelou, usando a ferramenta de tradução automática, os dizeres no letreiro, em chinês:“Cordeiro e frango assado”.

Apesar de os conteúdos serem similares, a AFP não pôde identificar a origem exata das gravações.

Pedaço de carne em espeto

Uma nova busca reversa, dessa vez por fragmentos da gravação de uma carne girando em um espeto de churrasqueira, conduziu a umapublicaçãode 6 de junho de 2022 no TikTok. Na legenda, em inglês, o usuário indica que a filmagem foi feita noDowney Greek Festival, uma festa de cultura grega que ocorre na cidade de Downey, na Califórnia, todo mês de junho.

Durante as celebrações, que incluem músicas e danças típicas, são servidos sanduíches de carne de cordeiro assado, como indicado em umapublicaçãode 30 de maio de 2023 na conta oficial do festival no Instagram, que compartilha a imagem viralizada.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Lily | OC Food + Things to Do in Orange County (@ocfeed)

Uma notícia de telejornal?

Por fim, uma terceira busca reversa por fragmentos do trecho do telejornal levou a uma verificação de fatos publicada pelo veículo portuguêsObservadorem 14 de fevereiro de 2024, que identificou o noticiário como sendo do canal mexicanoImagen Televisión.

A alegação sobre o suposto restaurante “Irmão Comestível”, propagada pelo programa, já havia sido checada anteriormente pelo site de verificação norte-americanoSnopes, em 2017.

Tanto o Observador quanto o Snopes rastrearam a origem da desinformação em umapublicaçãode 12 de julho de 2016 no site La Voz Popular, um veículo que produz textos satíricos em espanhol.

Contatada pela AFP em 15 de abril de 2024, a Embaixada do Japão no Brasil confirmou que a alegação é falsa e que“a legislação japonesa não permite este tipo de consumo”.

*Uma vez instalada a extensãoInVid-WeVerifyno navegador Chrome, clica-se com o botão direito sobre a imagem e o menu que aparece oferece a possibilidade de pesquisá-la em vários buscadores.

