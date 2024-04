crédito: David Dee Delgado/ Getty Images via AFP

Reunião do Conselho de Segurança da ONU realizada neste domingo (14)

A reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU terminou, deste domingo (14/4), terminou sem consenso. A reunião foi convocada após o ataque do Irã com cerca de 200 drones a Israel, neste sábado (15/4).

Na reunião, que teve início por volta das 17h, o embaixador do Irã na ONU, Amir Saeid Iravani, defendeu que o país só exerceu o direito a autodefesa. O Irã acusa Israel de ter atacado a embaixada do país na Síria, o que deixou sete membros da Guarda Revolucionária mortos, em 1º de abril.

Já Israel comparou o Irã ao regime nazista. Gilad Erdan também afirmou que Israel tem o direito de se defender após o ataque do país. "O Conselho precisa agir", afirmou ao pedir todas as sanções possíveis contra o Irã.

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, afirmou que o mundo não pode permitir mais guerras no Oriente Médio. De acordo com ele, a região "está à beira de um abismo".