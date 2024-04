A partida entre Udinese e Roma, pela 32ª rodada da Serie A italiana, foi interrompida neste domingo (14) após o jogador da Roma, Evan Ndicka, passar mal em campo.

O zagueiro marfinense desmaiou por volta dos 70 minutos de jogo e seus companheiros precisaram imediatamente de assistência dos serviços médicos do clube.

Ndicka, consciente segundo as imagens transmitidas pela plataforma DAZN, foi retirado em uma maca e chegou levantando o polegar para transmitir tranquilidade sobre o seu estado.

Segundo o site do jornal La Gazzetta dello Sport, o jogador permanecerá em observação em um hospital de Udine, onde já recebeu a visita de seu técnico, Daniele De Rossi, e de seu capitão, Lorenzo Pellegrini, antes do da equipe fazer a viagem de regresso a Roma.

Os últimos exames médicos descartaram, segundo o La Gazzetta dello Sport, que ele tivesse sofrido um ataque cardíaco.

De Rossi acompanhou o jogador para saber em primeira mão sobre sua situação. Ele voltou ao campo para conversar com seus jogadores, o árbitro e seu homólogo da Udinese.

O árbitro decidiu então, após vários minutos de conversa com a comissão técnica da Roma, suspender a partida naquele momento. Os torcedores do Blueenergy Stadium receberam a decisão com aplausos.

O jogo estava empatado em 1 a 1 no momento em que foi interrompido.

De acordo com o regulamento da Liga Italiana de Futebol, a partida será reiniciada aos 72 minutos, em data ainda a ser definida.

A Roma é a quinta colocada (56 pontos) e a Udinese a 15ª (29 pontos).

Ndicka, de 24 anos e revelado pelo francês Auxerre, se transferiu para a Roma em meados do ano passado, após cinco temporadas no alemão Eintracht Frankfurt.

Ele joga pela Costa do Marfim e fez parte do elenco dos 'Elefantes' quando eles conquistaram o título da Copa Africana de Nações (CAN) no início deste ano.

Neste domingo ele disputou sua décima nona partida da Serie A nesta temporada.

