Dois vídeos em que Vladimir Putin supostamente exibe ícones religiosos não mostram o presidente russo revelando artefatos desconhecidos que provam que Jesus era negro, ao contrário do que afirmam publicações visualizadas mais de 8,5 milhões de vezes nas redes sociais desde 25 de março de 2024. As sequências foram tiradas de um discurso de Ano Novo de Putin e de uma visita do mandatário à região de Kherson em 2023. Em ambas gravações, ele não faz nenhuma menção à cor da pele de Jesus.

“O presidente Russo Vladmir Putin fez uma revelação simplesmente bombástica nas vésperas da Páscoa de 2023 mostrando que, de acordo com a interpretação específica das pinturas ortodoxas russas, Jesus, Maria e todos os apóstolos são negros”, diz uma das publicações compartilhadas noInstagram, noFacebook, noTikTok, noKwai, noXe noYouTube.

O conteúdo também circula eminglêseespanhol.

Os conteúdos compartilham uma sequência em que se vê o presidente russo, Vladimir Putin, junto a imagens religiosas. Emalgumas publicações, o vídeo começa com o mandatário falando diretamente à câmera. Sua voz é substituída por uma narração em português:“Senhoras e senhores, povo da Rússia! Hoje estamos às margens de uma revolução monumental”.

Em seguida, duas imagens de ícones religiosos aparecem sobrepostas à parte inferior do vídeo. A suposta narração da fala de Putin continua, declarando que foi descoberto o“templo mais antigo conhecido pelo homem”, onde foram encontradas“figuras de proporções bíblicas”— e que todas eram negras.

Ao fim, a narração afirma que a Rússia“está numa posição única para liderar o mundo nesta nova era de compreensão”e que, dali em diante, estará“sob a liderança do Jesus negro”.

A cor da pele de Jesus está há anos no centro de um intenso debate, já que inúmeras imagens retratam a figura religiosa como um europeu de pele clara, apesar de suas origens do Oriente Médio.

Contudo, a alegação de que Putin teria feito revelações sobre a pele de Jesus é falsa.

Discurso de Ano Novo

Uma busca reversa por fragmentos do vídeo no Google conduziu a uma fotografia oficialpublicadano site do Kremlin que mostra Putin durante o seudiscurso de Ano Novoem 2023.

Na imagem, o presidente russo aparece vestindo as mesmas roupas do vídeo viral. O mesmo prédio iluminado também pode ser visto atrás de seu ombro à esquerda.

O site do Kremlin disponibiliza uma transcrição completa em inglês do discurso proclamado em russo, na qual não há qualquer menção a Jesus ou a religião.

Uma pesquisa pelas palavras-chave, em russo,“Putin”,“2023”e“discurso de Ano Novo”levou à versão completa da filmagempublicadaem 31 de dezembro de 2023 no canal do veículo AKI Press, do Quirguistão, no YouTube.

A mesma gravação também pôde ser encontrada nos arquivos de vídeo da AFP, que confirmam que a sequência se trata do discurso de Putin para o Ano Novo em 2023.

Os arquivos da AFP também incluem uma transcrição do vídeo, que comprovam que o líder russo não fez qualquer menção a Jesus Cristo ou a religião em seu discurso, mas elogiou o Exército russo e o país por estarem“unidos”pelo Kremlin.

Ícones sérvios

Através de uma busca reversa pelos quadros religiosos sobrepostos ao vídeo viral, é possível encontrar oprimeirodeles, que parece mostrar Jesus sentado ao centro, ao lado de outras divindades, no site doMuseu Nacional da Sérvia. A obra é parte da coleção de arte pós-bizantina da instituição, que reúne peças datadas entre 1459 e 1804.

Uma pesquisa no Google pelo nome da pintura, em sérvio, conduziu a umvídeopublicado em 19 de março de 2022 no canal do museu no YouTube. Aos25 segundos, é possível ver as duas representações das imagens virais, o que indica que elas não foram descobertas recentemente.

Um dos jornalistas de língua sérvia da AFP confirmou que a especialista que aparece no vídeo não menciona as origens étnicas de Jesus.

Segundo vídeo

Uma segunda versão das publicações inclui uma gravação de 19 segundos que mostra o presidente russo apresentando uma relíquia religiosa para as câmeras.

Na sequência, um narrador afirma:“Vocês viram a revelação de Putin?(...)Ele veio a público e mostrou que tinha um material em mãos que definiria a história da Igreja e a história do cristianismo. Quando ele mostrou o que de fato era, era uma imagem de Jesus, segundo ele, dentro de um porta-retrato(...)e ele vem afirmar que Jesus era negro, e isso porque alguns diziam saber e não queriam que isso fosse revelado para o mundo”.

Uma busca reversa por fragmentos do vídeo no Google revelou que a filmagem foi retirada davisitade Putin à região de Kherson, anexada da Ucrânia, em abril de 2023.

Segundo foireportado pela BBC, Putin presenteou as tropas no local com uma reprodução de uma imagem da Igreja Ortodoxa russa que pertencia a um ministro da defesa do país no século XIX. O artigo inclui as mesmas gravações compartilhadas nas publicações virais.

Avisitade Putin a Kherson também foi reportada pela AFP.

Uma pesquisa por matérias de imprensa com as palavras-chave“Putin”,“negro”,“Jesus”e“Kherson”não resultou em nenhuma notícia de que o mandatário russo tenha feito alusão à cor de pele de Jesus durante sua passagem pelo local.

