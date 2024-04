Em vários pontos no mundo, esta segunda-feira (8/4) foi dia de parar para assistir o sol ser inteiramente coberto por um eclipse. Internautas comentaram e compartilharam cliques do momento, visível apenas na América do Norte.

O eclipse durou das 15h07 às 16h46 (horário de Brasília) e pôde ser observado apenas em três países: Estados Unidos, Canadá e México. Contudo, o mundo todo teve a oportunidade de acompanhar as transmissões ao vivo da Agência Espacial dos Estados Unidos (Nasa) e do Observatório Nacional.

Além disso, quem navegou pelas redes sociais, viu o fenômeno astrológico por meio de uma intensa troca de imagens entre usuários. Entre posts que variam entre o inglês e o espanhol, moradores do Texas (EUA) até Mazatlán (México) compartilharam seus registros pessoais do momento em que o ‘dia vira noite’.

Timelapse bacana do antes, durante e depois do eclipse solar em Dallas



Créditos: Dallas Texas TV#Eclipse2024 pic.twitter.com/uaAxVarMLR — JAMES WEBB (@jameswebb_nasa) April 8, 2024

De acordo com a astrologia, o eclipse de hoje marca um dos fenômenos astronômicos mais importantes do ano. Então, para quem gosta de se ligar nas mudanças no mundo astrológico, este pode ser um ciclo de turbulências ou até mesmo de recomeços.

*Estagiária sob supervisão do editor Rafael Alves