Em 2017, o então superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Santa Catarina, Fabrício Colombo, pediu exoneração do cargo por não concordar com mudanças feitas na instituição, segundo afirmou. Em abril de 2024, um vídeo no qual o policial fala sobre os motivos para sua saída da PRF foi compartilhado centenas de vezes, com usuários sugerindo que a gravação seria atual. À época, a saída de Colombo foi noticiada por veículos de mídia. Não foram encontrados registros de trocas no comando da corporação em Santa Catarina em 2024.

“Superintendente da PRF de SC que pediu a renúncia do cargo depois da frautória.... nas urnas”, diz uma das publicações compartilhadas noX. O vídeo circula também noFacebook, noInstagrame noKwai.

A gravação mostra um homem de terno que é questionado sobre os motivos pelos quais saiu do posto de superintendente da PRF em Santa Catarina. Em resposta, o entrevistado diz que a corporação sofre um“aparelhamento político institucional”, alegando, inclusive, que parentes de políticos estariam sendo designados para algumas superintendências.

Uma pesquisa no Facebook pelos termos“superintendente da PRF de SC”localizou a mesma sequência publicada em5 de maio de 2017pelo perfil Repórter Sérgio Guimarães.

Uma busca no Google pelos termos“superintendente da PRF de SC exoneração”, filtrando por resultados de maio de 2017, localizou duas notícias da época sobre o caso (1,2).

Como informado nos textos, após sua exoneração, Colombo foi substituído por Admar Luciano Filho. A troca foi publicada noDiário Oficial da União em 5 de maio de 2017.

Emfevereiro de 2024, Colombo foi novamente exonerado, desta vez do comando da Universidade Corporativa da PRF (UniPRF). Veículos de comunicação (1,2) reportaram que sua gestão na universidade havia sido alvo de denúncias de perseguição e assédio moral.

Até a data de publicação desta verificação, o cargo de superintendente da PRF em Santa Catarina é ocupado porManoel Fernandes Bitencourt, que foi nomeado para o cargo emmarço de 2023etomou posseem junho do mesmo ano. Não foram localizadas notícias publicadas em 2024 sobre uma troca no comando da corporação no estado.

Referências

Vídeo original publicado em 5 de maio de 2017

Notícias sobre a exoneração de Colombo em 2017 (

1

,

2

)

Diário Oficial da União de 5 de maio de 2017

Portaria sobre exoneração de Fabrício Colombo em fevereiro de 2024

Matérias sobre gestão de Colombo na UniPRF (

1

,

2

)

Gestão da Superintendência da PRF em Santa Catarina