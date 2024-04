O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes não proibiu a divulgação de um vídeo com trechos de falas dos ministros Luiz Fux e Luís Roberto Barroso sobre corrupção, ao contrário do que alegam publicações com mais de 600 mil visualizações nas redes sociais. Na verdade, os registros originais com as declarações dos ministros continuam disponíveis nos canais do YouTube do STF e do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), locais onde foram gravados. A assessoria do STF também negou a existência de decisão judicial para censurar a sequência.

“ALEXANDRE DE MORAES PROIBIU ESSE VÍDEO!!! Compartilha Rápido antes que seja excluído”, lê-se no texto sobreposto a uma gravação que circula noFacebook, noInstagrame noKwai.

A sequência mostra dois trechos de declarações dos ministros do STF sobre corrupção. “Ninguém pode esquecer o que ocorreu no Brasil, no Mensalão, na Lava-Jato. Muito embora tenha havido uma anulação formal, mas aqueles 50 milhões das malas eram verdadeiros, não eram notas americanas falsificadas”, diz Luiz Fux.

Em seguida, é exibida uma fala do ministro Luís Roberto Barroso: “Eu vi a mala de dinheiro. Portanto, nós vivemos uma tragédia brasileira. A tragédia da corrupção que se espalhou de alto a baixo sem cerimônia”.

Entretanto, não houve nenhuma decisão judicial para censurar esse conteúdo.

Vídeos originais continuam disponíveis

Por meio de uma pesquisa pelo trecho da declaração de Fux, o Checamos encontrou uma matéria daFolha de S. Paulo, publicada em julho de 2022, que informa que a fala foi feita em um evento em homenagem aos 75 anos do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA).

Outra busca pelas palavras-chave “TCE-PA” e “75 anos” levou a uma publicação sobre esse encontro no site doTCE-PA,que informa que Fux fez uma palestra magna no Fórum de Inovação e Transformação para o Controle Atual e Futuro, promovido pelo tribunal.

A transmissão do fórum foi encontrada no canal do YouTube do TCE-PA. A apresentação do ministro continua disponível e o trecho viral pode servistoa partir de 1 hora e 34 minutos de vídeo.

Na ocasião, Fux citou os R$ 51 milhõesencontradosdentro de malas no apartamento deGeddel Vieira Lima, ex-ministro do governo Michel Temer (MDB), em 2017.

Outra busca pela fala de Barroso no Google levou a umamatériado UOL, publicada em dezembro de 2017, sobre um conflito entre Barroso e o ministro Gilmar Mendes durante um julgamento do STF sobre asinvestigaçõesde políticos do PMDB (atual MDB) que foram denunciados com o então presidente Michel Temer.

A gravação do julgamento está disponível no canal do YouTube do STF. É possível ver a declaração viral de Barroso a partir de 2 horas e 2 minutos datransmissão.

O Checamos não encontrou nenhuma notícia sobre uma suposta censura a esses dois vídeos.

A assessoria de imprensa do STF informou à AFP que “não há decisão nesse sentido”.

Referências

Publicação do TCE-PA sobre o fórum com palestra de Luiz Fux

Vídeo com fala de Fux no Fórum do TCE-PA em 2022, no canal de YouTube do tribunal

Matéria do UOL sobre o conflito entre Barroso e Mendes durante julgamento no STF

Vídeo do julgamento de 2017 sobre investigações de políticos do então PMDB, com fala de Barroso, no canal de YouTube do STF