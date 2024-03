Trompete, flauta e guitarra, que nada! Um perfil resolveu que ia tocar música criando seus próprios instrumentos. E com uma matéria-prima para lá de inusitada: vegetais. Até o momento, a série já conta com quatro vídeos publicados no TikTok, com milhões de visualizações.



A produção é feita pelo criador de conteúdo Ethan Tyler Smith e compartilhada na página de Musora, que reúne conteúdos divertidos sobre música. A primeira tentativa foi fazer uma flauta usando uma cenoura. Para isso, ele precisou fazer um trabalho quase de engenharia, usando uma faca, uma furadeira e garantindo que nenhum pedaço do vegetal vai impedir o som.

O resultado é perfeito, deixando um som suave, como o do instrumento original. A nota, é claro, é 10. “Estou chocado que isso funciona de verdade”, comentou um perfil. O desafio não acabou por aí. Ethan resolveu usar novamente uma cenoura para criar uma flauta de êmbolo, também conhecida como “slide whistle”.

Assim como na flauta, ele fez um trabalho parecido, perfurando a cenoura e deixando-a oca, para facilitar a passagem do som. O homem ainda fixa um pedaço do vegetal em um palito de churrasco, para criar o êmbolo. Mas o resultado não agradou tanto, recebendo uma nota oito.

Desafiado por um seguidor, ele resolveu criar um trompete usando dois pimentões. Bastou alguns cortes e a retirada de sementes para que o homem tivesse as peças necessárias para construir o instrumento. Para tocar, ele encaixa as peças – que não ficam juntas sem segurar e até caem sozinhas. Equilibrando os pedaços, ele tenta tocar e o resultado não lembra nada um trompete, levando uma nota um.

Na quarta parte, o criador de conteúdo volta para as flautas, dessa vez usando um pepino. O processo parece mais fácil que a cenoura, mas envolve partir o vegetal no meio para retirar a polpa. Para criar o instrumento, ele precisa colar os pedaços com fita adesiva.

O som realmente lembra o de uma flauta. Mas, por soltar muita água, acaba sendo muito difícil de realmente se tornar um instrumento, levando nota cinco. Nos comentários, os internautas sugerem novos instrumentos – e vegetais – para serem criados. Vale guitarra de melancia, clarinete de tomate e bateria de abóbora.