Os Estados Unidos, vencedores das últimas quatro medalhas de ouro olímpicas no basquete masculino, caíram na mesma chave da Sérvia, atual vice-campeã mundial, no torneio dos Jogos de Paris-2024, segundo sorteio realizado nesta terça-feira (19) em Mies, na Suíça.

Ao lado dos americanos e dos sérvios, o Sudão do Sul e o vencedor do Pré-Olímpico de Porto Rico (que será disputado por Porto Rico, Itália, Bahrein, Lituânia, México e Costa do Marfim) também estarão nesse Grupo C.

O 'Team USA' deve apresentar inicialmente um elenco repleto de estrelas, com LeBron James, Stephen Curry, Joel Embiid e Kevin Durant, entre outros.

No grupo A, a Austrália terá como rivais o Canadá (terceiro colocado no último Mundial) e os vencedores dos Pré-Olímpicos da Grécia e da Espanha. Neste último estará a seleção espanhola, campeã mundial em 2019.

No outro grupo, o B, a atual campeã mundial Alemanha enfrentará a anfitriã França, o Japão e o vencedor do Pré-Olímpico da Letônia, em que o Brasil é um dos candidatos a ganhar a vaga.

Os Pré-Olímpicos serão realizados de 2 a 7 de julho, menos de um mês antes dos Jogos de Paris.

No basquete feminino, os grupos já estão definidos. Espanha e Porto Rico ficaram na mesma chave, junto com China (atual vice-campeã mundial) e Sérvia.

Os Estados Unidos e a anfitriã França caíram em dois grupos diferentes.

Tanto na categoria masculina quanto na feminina, 12 seleções participam dos torneios olímpicos, divididas em três grupos de quatro.

As duas primeiras de cada grupo e as duas melhores terceiras se classificam para as quartas de final.

-- Composição dos grupos dos torneios de basquete dos Jogos Olímpicos de Paris-2024:

- MASCULINO:

Grupo A:

Austrália

Canadá

Vencedor do Pré-olímpico da Espanha (Espanha, Angola, Líbano, Bahamas, Finlândia, Polônia

Vencedor do Pré-olímpico da Grécia (Grécia, Eslovênia, República Dominicana, Egito, Croácia, Nova Zelândia)

Grupo B:

França

Alemanha

Japão

Vencedor do Pré-olímpico da Letônia (Letônia, Geórgia, Filipinas, BRASIL, Montenegro, Camarões)

Grupo C:

Estados Unidos

Sérvia

Sudão do Sul

Vencedor do Pré-olímpico de Porto Rico (Porto Rico, Itália, Bahrein, Lituânia, México, Costa do Marfim)

- FEMININO:

Grupo A:

China

Espanha

Sérvia

Porto Rico

Grupo B:

França

Austrália

Canadá

Nigéria

Grupo C:

Estados Unidos

Bélgica

Japão

Alemanha

