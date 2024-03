Na foto, Kate aparece sorridente com os três filhos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kate Middleton está "triste" e "se sentindo péssima" após confessar publicamente que editou uma foto em comemoração ao Dia das Mães, data celebrada no Reino Unido no último final de semana.







Como está Kate Middleton?





A Princesa de Gales está "muito triste" com a repercussão da foto. Segundo informações do jornal britânico 'The Sun', ela teria confessado para amigos próximos que só queria que a foto ao lado dos filhos ficasse perfeita.





Kate Middleton também estaria "se sentindo péssima" após o escândalo que a obrigou a fazer um pedido público de desculpas. Fontes do Palácio de Kesington ouvidas pelo 'Daily Mirror' alegaram que ela "só queria fazer o seu melhor".





Uma amiga de Kate também disse que ela está "chateada" com a tempestade causada pela foto. Segundo a fonte, ela alegou que era apenas uma "foto de família inocente" e não entende a onda de teorias da conspiração que se espalharam desde então.









Kate Middleton pediu desculpas por foto





Middleton admitiu a manipulação e pediu desculpas por ter postado a imagem. "Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição. Gostaria de expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a fotografia de família que compartilhamos ontem tenha causado. Espero que todos que comemoram tenham tido um feliz Dia das Mães", escreveu ela no X (antigo Twitter).

Essa foi a primeira foto oficial de Kate após a cirurgia abdominal que realizou em meados de janeiro.